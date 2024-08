Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani domenica 1 settembre

MeteoWeb

Domenica 1 Settembre a Casoria si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Le prime ore della giornata saranno contraddistinte da un cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 98-100%. Le temperature si manterranno intorno ai 27-28°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est.

Durante la mattina, la situazione meteorologica non subirà variazioni significative, con un cielo nuvoloso e temperature in lieve aumento fino a raggiungere i 31-32°C. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno leggermente, lasciando spazio a nubi sparse che copriranno circa il 74-82% del cielo. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C, con venti che potranno raggiungere i 18-19km/h provenienti da Ovest.

In serata, il cielo si coprirà nuovamente, con una copertura nuvolosa che arriverà al 95-96%. Le temperature si manterranno intorno ai 28-29°C, con venti che soffieranno sempre da Ovest – Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 1 Settembre a Casoria indicano una giornata con cielo prevalentemente coperto, temperature elevate e venti di intensità variabile. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche simili, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Bisognerà prestare attenzione alle eventuali variazioni del vento e delle precipitazioni.

Tutti i dati meteo di Domenica 1 Settembre a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +27.8° perc. +27.8° Assenti 5.9 ENE max 10.1 Grecale 45 % 1013 hPa 3 cielo coperto +26.4° perc. +26.4° Assenti 3.3 SE max 6.3 Scirocco 48 % 1013 hPa 6 cielo coperto +27.1° perc. +27.3° Assenti 1.5 SE max 4.2 Scirocco 47 % 1013 hPa 9 cielo coperto +31° perc. +30.4° Assenti 4.4 OSO max 4.2 Libeccio 36 % 1013 hPa 12 cielo coperto +33° perc. +33° Assenti 15.3 OSO max 13.1 Libeccio 36 % 1012 hPa 15 nubi sparse +31.6° perc. +31.5° Assenti 17.6 O max 18.8 Ponente 39 % 1011 hPa 18 nubi sparse +29.4° perc. +29.8° Assenti 9.3 ONO max 11.6 Maestrale 47 % 1011 hPa 21 cielo coperto +28.3° perc. +29.4° Assenti 5.7 ONO max 7.8 Maestrale 56 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:31

