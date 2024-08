Previsioni Meteo Casoria: il bollettino per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Casoria mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono attese poche nuvole con temperature che raggiungeranno il picco massimo.

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una temperatura intorno ai +28°C. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e una temperatura che si attesterà sui +30°C. Nel pomeriggio, le nuvole saranno scarse e la temperatura massima raggiungerà i +33°C. Infine, in serata, il cielo si presenterà nuvoloso con una temperatura intorno ai +28°C.

Le previsioni indicano una copertura nuvolosa che varierà tra il 0% e il 39% durante la giornata. La velocità del vento sarà prevalentemente leggera, con raffiche che potranno raggiungere i 20,5km/h. Non sono previste precipitazioni significative, con un’umidità che si manterrà intorno al 40-60% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1013-1016hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 30 Agosto a Casoria indicano una giornata calda e soleggiata, ideale per godersi le attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni di temperatura durante la giornata e proteggersi adeguatamente dai raggi solari. Resta aggiornato per ulteriori informazioni sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Casoria.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Casoria

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.6° perc. +24.7° prob. 3 % 5.5 NNE max 6.7 Grecale 63 % 1015 hPa 3 cielo sereno +24.1° perc. +24.2° Assenti 5.8 N max 6.7 Tramontana 63 % 1015 hPa 6 cielo sereno +25° perc. +25.1° Assenti 5.7 N max 6.9 Tramontana 59 % 1015 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +30.2° Assenti 4.4 NNO max 6.5 Maestrale 43 % 1015 hPa 12 cielo sereno +33° perc. +33.2° Assenti 10.5 O max 15 Ponente 37 % 1014 hPa 15 cielo sereno +30.8° perc. +32° Assenti 18 O max 20.5 Ponente 49 % 1013 hPa 18 nubi sparse +28.7° perc. +30.3° Assenti 10.9 ONO max 13 Maestrale 58 % 1014 hPa 21 poche nuvole +27.9° perc. +29.3° prob. 2 % 4.3 NNO max 5.4 Maestrale 60 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:34

