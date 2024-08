Previsioni Meteo Cassano Magnago: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Venerdì 23 Agosto a Cassano Magnago si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da nubi sparse e una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 24% e il 61%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est.

Man mano che la mattinata avanza, il cielo si coprirà sempre di più, arrivando a una copertura nuvolosa del 100% intorno alle 7:00. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +30°C verso mezzogiorno. Il vento sarà debole, con direzione prevalente da Sud Est.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà e il sole farà capolino tra le nuvole, portando una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 6%. Le temperature massime saranno di circa +31,6°C, con una leggera brezza da Sud – Sud Est.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +20°C. Possibili precipitazioni leggere sono attese intorno alle 20:00 e alle 21:00, con una copertura nuvolosa che oscillerà tra il 16% e il 25%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Cassano Magnago indicano una giornata con un inizio nuvoloso, seguito da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Le temperature saranno estive, con un picco massimo atteso intorno ai +31,6°C. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni previste in serata e monitorare eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo dei prossimi giorni a Cassano Magnago.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.1° perc. +20.5° 0.38 mm 7.2 N max 11.3 Tramontana 90 % 1014 hPa 3 nubi sparse +19.6° perc. +20° prob. 33 % 6.4 N max 8 Tramontana 90 % 1014 hPa 6 nubi sparse +20.4° perc. +20.8° prob. 20 % 4.8 N max 7 Tramontana 87 % 1015 hPa 9 cielo coperto +23.8° perc. +24.1° prob. 21 % 2.1 ESE max 4.2 Scirocco 71 % 1016 hPa 12 nubi sparse +30.1° perc. +30.6° prob. 33 % 5.6 SE max 6.7 Scirocco 46 % 1015 hPa 15 cielo sereno +31.5° perc. +31.9° prob. 34 % 3.5 S max 5.2 Ostro 42 % 1013 hPa 18 nubi sparse +26.6° perc. +26.6° prob. 31 % 3.1 NNO max 7.5 Maestrale 62 % 1014 hPa 21 pioggia leggera +23.2° perc. +23.6° 0.28 mm 6.1 NNO max 7.9 Maestrale 75 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 20:14

