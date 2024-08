Previsioni Meteo Castel San Pietro Terme: il bollettino per domani domenica 11 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 11 Agosto a Castel San Pietro Terme prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e verso sera, fino ad arrivare a un cielo coperto durante la serata.

Durante la mattina, le temperature saranno in aumento, con valori che raggiungeranno i +35,6°C intorno alle 11:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalente da Nord Est.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 59% intorno alle 15:00, con temperature che si manterranno intorno ai +37,3°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche provenienti sempre da Nord Est.

Durante la sera, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +27,5°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est con una velocità di circa 6,7km/h.

In base alle previsioni per i prossimi giorni a Castel San Pietro Terme, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e delle temperature nei primi giorni della settimana successiva, con possibili precipitazioni nella giornata di Lunedì. Si consiglia di prestare attenzione agli aggiornamenti meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 11 Agosto a Castel San Pietro Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.4° perc. +25.4° Assenti 2.1 SSO max 3 Libeccio 55 % 1019 hPa 3 cielo sereno +24.3° perc. +24.3° Assenti 2.3 OSO max 2.8 Libeccio 58 % 1018 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +27.5° Assenti 1.3 SO max 1.7 Libeccio 51 % 1019 hPa 9 cielo sereno +32.8° perc. +32.9° Assenti 7.6 NE max 5.9 Grecale 37 % 1018 hPa 12 cielo sereno +36.5° perc. +36.7° Assenti 9 NE max 6 Grecale 29 % 1016 hPa 15 nubi sparse +37.3° perc. +37.3° Assenti 10.5 NE max 8 Grecale 27 % 1015 hPa 18 nubi sparse +30.5° perc. +30.7° Assenti 11.9 ESE max 18.9 Scirocco 43 % 1014 hPa 21 cielo coperto +27.5° perc. +27.6° Assenti 5.4 SSE max 6.7 Scirocco 46 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:20

