Previsioni Meteo Castel Volturno: il bollettino per domani martedì 13 agosto

Martedì 13 Agosto a Castel Volturno si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 31-32°C durante le ore centrali del giorno. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente fino al pomeriggio, quando si potranno osservare alcune nubi sparse che aumenteranno di intensità verso sera.

Nelle prime ore del mattino, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 26-27°C. Il vento soffierà leggero da nord-est con velocità comprese tra i 3,3km/h e i 6,4km/h.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo resterà sereno e le temperature aumenteranno gradualmente fino a superare i 30°C. Il vento sarà sempre leggero, con direzione variabile tra nord-est e ovest-sud-ovest.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà sereno con qualche lieve aumento della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 30-31°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, con raffiche fino a 21,3km/h provenienti da ovest-sud-ovest.

In serata, dalle 18:00 alle 23:00, sono previste nubi sparse con una copertura che aumenterà gradualmente fino al 84%. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C e il vento soffierà sempre da ovest-nord-ovest con intensità leggera.

In conclusione, le previsioni meteo per Castel Volturno per Martedì 13 Agosto indicano una giornata calda e soleggiata, con un lieve aumento della nuvolosità verso sera. Le temperature rimarranno elevate e il vento sarà per lo più leggero. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche durante la giornata e mantenere un’adeguata idratazione, considerando le temperature elevate previste.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Castel Volturno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.7° perc. +28.7° Assenti 6.4 NO max 9.5 Maestrale 74 % 1011 hPa 3 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 3.9 NNE max 6.8 Grecale 72 % 1010 hPa 6 cielo sereno +27.5° perc. +29° Assenti 2.2 NE max 4.1 Grecale 63 % 1011 hPa 9 cielo sereno +30.4° perc. +32.2° Assenti 10.9 OSO max 10.2 Libeccio 53 % 1011 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +33.5° prob. 1 % 16.5 OSO max 17.6 Libeccio 53 % 1011 hPa 15 cielo sereno +30.5° perc. +33° prob. 13 % 15.2 OSO max 19.9 Libeccio 56 % 1010 hPa 18 cielo sereno +28.2° perc. +30.1° prob. 17 % 4.9 ONO max 6.9 Maestrale 63 % 1010 hPa 21 nubi sparse +27.4° perc. +29.1° Assenti 7.9 NO max 9.1 Maestrale 66 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:15 e tramonta alle ore 20:01

