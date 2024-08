Previsioni Meteo Castelfranco Emilia: il bollettino per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 13 Agosto a Castelfranco Emilia prevedono una giornata caratterizzata da cielo sereno al mattino, con un leggero aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Le temperature saranno in netto aumento durante la giornata, con valori massimi che potranno superare i 39°C.

Nelle prime ore del giorno, la temperatura si attesterà intorno ai +25°C, con una leggera brezza proveniente da direzioni variabili. Nel corso della mattina, il termometro salirà fino a raggiungere i +35°C intorno alle ore 10:00, con venti deboli che soffieranno da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 13:00, è previsto un aumento della copertura nuvolosa, con la comparsa di nubi sparse che potrebbero portare ad un lieve calo delle temperature rispetto alle ore centrali della giornata. Tuttavia, il caldo si farà ancora sentire con valori che si manterranno intorno ai 38-39°C.

Nella serata, il cielo tornerà a schiarirsi, con una diminuzione della nuvolosità e temperature che si attesteranno intorno ai +27°C. Il vento sarà generalmente debole, proveniente da diverse direzioni.

In base alle condizioni attese per Martedì 13 Agosto, si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione. Per i prossimi giorni a Castelfranco Emilia, è previsto un mantenimento delle condizioni di caldo e stabilità atmosferica, con temperature che potranno restare elevate. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Castelfranco Emilia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25.7° perc. +25.7° Assenti 3.8 SSO max 4.2 Libeccio 54 % 1011 hPa 3 cielo sereno +24.5° perc. +24.5° Assenti 3.5 O max 5.6 Ponente 57 % 1010 hPa 6 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.2 O max 6.8 Ponente 54 % 1011 hPa 9 cielo sereno +33.2° perc. +33.2° Assenti 7.4 NO max 6.6 Maestrale 36 % 1011 hPa 12 cielo sereno +37.9° perc. +37.5° Assenti 11.3 NNO max 15.3 Maestrale 24 % 1009 hPa 15 nubi sparse +38.9° perc. +37.8° Assenti 12.6 N max 14.2 Tramontana 20 % 1007 hPa 18 nubi sparse +31° perc. +31.1° Assenti 10.3 ESE max 21.5 Scirocco 41 % 1007 hPa 21 cielo sereno +27° perc. +27.4° prob. 2 % 5.3 SO max 9.2 Libeccio 50 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 20:20

