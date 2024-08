Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Castellammare di Stabia si prevedono condizioni meteo variabili. Durante la giornata, il cielo sarà prevalentemente coperto con possibili schiarite nel pomeriggio. Le temperature si manterranno elevate, con valori massimi intorno ai 31-32°C.

Nelle prime ore del mattino, a partire dalle 00:00, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78% e una temperatura di +28,8°C percepita come +31,4°C. Il vento soffierà leggero da Nord – Nord Ovest a 0,6km/h.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con un’umidità che si attesterà intorno al 90-95%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che raggiungeranno i 31-33°C.

Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa potrebbe diminuire leggermente, con nubi sparse e una probabilità di pioggia intorno al 7%. Le temperature massime si manterranno intorno ai 31-32°C.

In serata, a partire dalle 18:00, è prevista una pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 61% e una temperatura di +28,5°C percepita come +31,6°C. Il vento soffierà da Ovest a 6,9km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Castellammare di Stabia per Sabato 17 Agosto indicano una giornata con cielo coperto, possibili schiarite nel pomeriggio e temperature elevate. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni climatiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Castellammare di Stabia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +28.8° perc. +31.4° Assenti 0.6 NNO max 3.7 Maestrale 65 % 1014 hPa 3 cielo coperto +28.2° perc. +30.4° Assenti 2.8 SSE max 4.3 Scirocco 65 % 1013 hPa 6 cielo coperto +28.4° perc. +30.9° Assenti 2 OSO max 4.9 Libeccio 66 % 1013 hPa 9 cielo coperto +31° perc. +33.4° Assenti 8 OSO max 7.6 Libeccio 54 % 1014 hPa 12 cielo coperto +31.3° perc. +34.2° Assenti 14 O max 12.9 Ponente 55 % 1013 hPa 15 nubi sparse +30.6° perc. +33.8° Assenti 12.9 OSO max 14.1 Libeccio 59 % 1012 hPa 18 nubi sparse +29° perc. +31.9° prob. 7 % 8.1 O max 7.3 Ponente 65 % 1012 hPa 21 nubi sparse +28.1° perc. +30.8° prob. 7 % 5.4 O max 5.7 Ponente 70 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:17 e tramonta alle ore 19:53

