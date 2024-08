Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per domani venerdì 23 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Castellammare di Stabia indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima raggiungerà i 30,9°C nel primo pomeriggio, con una percezione di calore che potrà arrivare fino a 34°C. Il vento soffierà principalmente da Ovest – Sud Ovest con intensità variabile tra i 9,5km/h e i 14km/h.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con un cielo sereno e temperature intorno ai 27,2°C durante la mattina. Nel corso della giornata, il cielo resterà sereno con temperature in costante aumento fino al primo pomeriggio, quando si raggiungerà il picco massimo di calore. Nel tardo pomeriggio e sera, è previsto un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la notte, le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori intorno ai 28,1°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma non sono previste precipitazioni significative.

In base alle previsioni per i prossimi giorni a Castellammare di Stabia, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo con temperature che si attesteranno intorno ai 30°C. Tuttavia, potrebbero verificarsi leggere variazioni nella copertura nuvolosa, senza rischio di piogge. Si consiglia quindi di godersi il sole e il caldo estivo, magari approfittando di una giornata al mare o in montagna.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +27.2° perc. +29.5° Assenti 2.6 SO max 4.3 Libeccio 73 % 1013 hPa 3 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 1 NO max 3.2 Maestrale 76 % 1013 hPa 6 cielo sereno +27.2° perc. +29.3° Assenti 2.7 E max 3.4 Levante 71 % 1014 hPa 9 cielo sereno +30.2° perc. +32.8° Assenti 7.1 SO max 5 Libeccio 58 % 1015 hPa 12 cielo sereno +30.7° perc. +33.7° Assenti 14 OSO max 11.2 Libeccio 58 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.2° perc. +33° Assenti 12.5 O max 11.7 Ponente 59 % 1015 hPa 18 cielo sereno +29.2° perc. +32° Assenti 10.2 ONO max 11.1 Maestrale 64 % 1015 hPa 21 nubi sparse +28.6° perc. +31.3° Assenti 5.3 ONO max 5.6 Maestrale 66 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:23 e tramonta alle ore 19:44

