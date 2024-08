Previsioni Meteo Castellammare di Stabia: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Castellammare di Stabia indicano un fine settimana stabile e piacevole. Temperature in aumento, con cielo sereno e leggere brezze provenienti da diverse direzioni. Sabato e Domenica saranno caratterizzati da una leggera presenza di nubi, ma senza precipitazioni significative. Le temperature rimarranno elevate, ideali per godersi il mare e le attività all’aperto. Umidità e pressione atmosferica costanti contribuiranno a mantenere un clima gradevole.

Venerdì 2 Agosto

Notte

Durante la notte a Castellammare di Stabia, cielo sereno con una temperatura di +27,4°C e una leggera brezza di 3,6km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 72% con una pressione atmosferica di 1012hPa.

Mattina

La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature in aumento. Alle 09:00 si raggiungeranno i +30,4°C con una brezza leggera di 8,1km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà del 52% con una pressione atmosferica di 1011hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il tempo rimarrà stabile con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +31°C. Alle 15:00 si registrerà una brezza leggera di 9,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest, con un’umidità del 46% e una pressione atmosferica di 1009hPa.

Sera

La serata sarà all’insegna del cielo sereno con temperature gradevoli attorno ai +28,3°C alle 21:00. La brezza leggera di 4km/h proveniente da Sud Ovest favorirà un clima piacevole, con un’umidità del 60% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sabato 3 Agosto

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa del 1%. La temperatura si attesterà sui +27,4°C con una brezza leggera di 6,5km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 64% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina

La mattina di Sabato vedrà un aumento della copertura nuvolosa al 3% con temperature che raggiungeranno i +31,1°C alle 10:00. La brezza leggera di 8,7km/h proveniente da Sud – Sud Est porterà un clima piacevole, con un’umidità del 45% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi sparse copriranno il cielo al 72% con temperature intorno ai +32°C alle 13:00. Una brezza leggera di 8,7km/h proveniente da Sud – Sud Est contribuirà a mantenere un clima gradevole, con un’umidità del 45% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Sera

La serata sarà caratterizzata da un cielo coperto al 99% con temperature che si manterranno sui +29,5°C alle 19:00. Una brezza leggera di 12,3km/h proveniente da Sud favorirà un clima fresco, con un’umidità del 63% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Domenica 4 Agosto

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica, il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 81%. La temperatura si attesterà sui +28,6°C con una brezza leggera di 5km/h proveniente da Sud Est. L’umidità sarà del 66% con una pressione atmosferica di 1009hPa.

Mattina

La mattina di Domenica sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura del 36% e temperature che raggiungeranno i +31,7°C alle 09:00. Una brezza leggera di 5,7km/h proveniente da Sud – Sud Ovest favorirà un clima piacevole, con un’umidità del 49% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio le nubi sparse copriranno il cielo al 80% con temperature intorno ai +32°C alle 12:00. Una brezza leggera di 9,1km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest contribuirà a mantenere un clima gradevole, con un’umidità del 52% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sera

La serata di Domenica sarà all’insegna del cielo sereno con temperature intorno ai +28,4°C alle 21:00. Una brezza leggera di 5,3km/h proveniente da Ovest favorirà un clima fresco, con un’umidità del 71% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

In conclusione, il fine settimana a Castellammare di Stabia si prospetta con condizioni meteo stabili e temperature piacevoli. Sia Sabato che Domenica vedranno una leggera presenza di nubi, ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno elevate, garantendo giornate ideali per godersi il mare e le attività all’aperto.

