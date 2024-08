Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani martedì 20 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 20 Agosto a Castelvetrano mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, si prevede la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa che diminuirà gradualmente nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno intorno ai 25-27°C, con una percezione leggermente superiore a causa dell’umidità presente.

Nel pomeriggio, il cielo si libererà dalle nuvole, lasciando spazio a poche nuvole e a un aumento delle temperature che potrebbero raggiungere i 28-29°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità che potrà raggiungere i 30 km/h, mantenendo comunque un clima piacevole.

In serata, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 24-25°C, offrendo una piacevole frescura dopo la giornata calda. Il vento sarà più leggero rispetto al pomeriggio, con una direzione sempre da Nord Ovest.

In base alle previsioni, nei prossimi giorni a Castelvetrano si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature che si manterranno stabili attorno ai 28-29°C durante il giorno e ai 23-25°C di notte. Il vento sarà moderato, con raffiche che potranno raggiungere i 30 km/h.

In conclusione, Martedì 20 Agosto a Castelvetrano vedrà un miglioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata, con piogge leggere al mattino seguite da un aumento delle temperature e dal ritorno del sereno nel pomeriggio e in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di godersi una giornata all’aria aperta in un clima gradevole e soleggiato.

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +22.4° perc. +22.7° 0.9 mm 17.5 O max 27.1 Ponente 76 % 1010 hPa 4 pioggia leggera +22° perc. +22.4° 0.57 mm 16.7 ONO max 28.9 Maestrale 81 % 1009 hPa 7 pioggia leggera +24.4° perc. +24.7° 0.29 mm 24 ONO max 28.7 Maestrale 68 % 1010 hPa 10 nubi sparse +27.8° perc. +28.4° prob. 60 % 28.6 NO max 31.9 Maestrale 52 % 1011 hPa 13 cielo sereno +28.4° perc. +29.1° prob. 5 % 31.4 NO max 33.8 Maestrale 52 % 1011 hPa 16 cielo sereno +27° perc. +27.8° prob. 10 % 26.2 NO max 28.7 Maestrale 56 % 1011 hPa 19 cielo sereno +24.7° perc. +24.9° Assenti 14.3 NNO max 22.3 Maestrale 65 % 1012 hPa 22 cielo sereno +23.4° perc. +23.6° Assenti 10 NNO max 12.3 Maestrale 69 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 19:51

