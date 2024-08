Previsioni Meteo Castelvetrano: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Castelvetrano si prevedono condizioni meteo stabili e soleggiate per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo il picco massimo nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si attesteranno intorno ai +28,8°C, con una percezione di caldo leggermente superiore. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 16,1km/h.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una leggera presenza di nuvole. Le temperature massime saranno di +30,3°C, con una percezione di caldo che potrà superare i +31°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a soffiare fino a 24,9km/h sempre da Nord Ovest.

In serata, le condizioni meteo continueranno a essere stabili, con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +24,4°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 13,4km/h proveniente da Nord – Nord Ovest.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Castelvetrano indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che si manterranno piuttosto elevate. Si consiglia di prestare attenzione all’abbigliamento e di proteggersi adeguatamente dai raggi solari, data l’intensità del caldo prevista.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Castelvetrano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.1° perc. +23.5° Assenti 10.7 NNO max 14.8 Maestrale 76 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22.5° perc. +22.8° Assenti 9.9 N max 11.6 Tramontana 79 % 1011 hPa 7 cielo sereno +26° perc. +26° prob. 3 % 11.8 NNO max 15.3 Maestrale 62 % 1012 hPa 10 cielo sereno +29.6° perc. +30.2° Assenti 20.4 NO max 19.9 Maestrale 48 % 1012 hPa 13 cielo sereno +30.3° perc. +31° Assenti 24.9 NO max 25.3 Maestrale 47 % 1011 hPa 16 cielo sereno +28.6° perc. +29.4° Assenti 26 NNO max 29 Maestrale 52 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.3° perc. +25.7° Assenti 16 NNO max 24.3 Maestrale 69 % 1012 hPa 22 cielo sereno +24.2° perc. +24.6° Assenti 12.3 NNO max 16.7 Maestrale 75 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 19:50

