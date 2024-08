Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani giovedì 8 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 8 Agosto a Castiglione delle Stiviere mostrano condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio e verso sera sono attese precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo sarà per lo più sereno con una copertura nuvolosa che aumenterà leggermente nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +23°C che potrebbero salire leggermente nel corso della mattinata. La velocità del vento sarà leggera, proveniente prevalentemente da nord, con raffiche occasionali.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, portando a una situazione di cielo coperto con probabilità di precipitazioni. Le temperature massime saranno di circa +30°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento sarà sempre leggero, ma potrebbero verificarsi raffiche in caso di pioggia.

In serata, le precipitazioni diventeranno più consistenti, con piogge leggere che potrebbero persistere per diverse ore. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +23°C. Il vento potrebbe aumentare leggermente di intensità, con direzione variabile tra est e nord-est.

In base alle previsioni per i prossimi giorni a Castiglione delle Stiviere, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo e prepararsi a giornate variabili, con possibili precipitazioni e temperature che potrebbero oscillare. Restate aggiornati sulle previsioni del tempo per organizzare al meglio le vostre attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.5° perc. +22.9° prob. 32 % 9.5 N max 10.9 Tramontana 78 % 1013 hPa 3 cielo sereno +21.7° perc. +21.9° Assenti 9.4 N max 10.5 Tramontana 74 % 1012 hPa 6 cielo sereno +23.3° perc. +23.6° Assenti 6.7 N max 11.7 Tramontana 74 % 1013 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +27.9° Assenti 2.7 NNE max 6.1 Grecale 61 % 1014 hPa 12 nubi sparse +28.9° perc. +30.4° Assenti 1.8 NNE max 2.9 Grecale 56 % 1013 hPa 15 nubi sparse +29.9° perc. +31.9° prob. 17 % 5.7 NE max 5.4 Grecale 56 % 1012 hPa 18 pioggia leggera +26.3° perc. +26.3° 0.22 mm 6.1 ENE max 7.1 Grecale 72 % 1012 hPa 21 nubi sparse +22.6° perc. +23.2° prob. 75 % 9 NNE max 11.8 Grecale 85 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 20:32

