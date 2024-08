Previsioni Meteo Castiglione delle Stiviere: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Castiglione delle Stiviere prevedono condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26°C, con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 9,9km/h. L’umidità sarà del 62% e la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel corso della mattinata, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse, ma senza fenomeni meteorologici significativi. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i +31°C verso le ore centrali del giorno. Il vento soffierà da Ovest – Sud Ovest a una velocità di circa 6,7km/h, mantenendo l’umidità intorno al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa intorno al 3%. Le temperature massime toccheranno i +32,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest a una velocità di circa 6,8km/h. L’umidità si manterrà intorno al 42% e la pressione atmosferica sarà di 1010hPa.

In serata, il cielo sarà ancora sereno con una leggera presenza di nubi sparse, ma senza conseguenze sulle condizioni meteorologiche. Le temperature si attesteranno intorno ai +24,8°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 6,9km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Castiglione delle Stiviere per Mercoledì 14 Agosto indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature in aumento durante la giornata. Le condizioni meteo si confermano stabili e senza rischi di precipitazioni significative. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti in caso di cambiamenti improvvisi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Castiglione delle Stiviere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23.6° perc. +23.8° Assenti 4.1 N max 5.6 Tramontana 69 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.4° perc. +22.6° Assenti 4 NO max 6 Maestrale 72 % 1010 hPa 6 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 5.3 N max 9.9 Tramontana 68 % 1011 hPa 9 poche nuvole +28.8° perc. +29.8° Assenti 4.7 O max 5.2 Ponente 54 % 1012 hPa 12 poche nuvole +31.9° perc. +33° Assenti 4.5 OSO max 7.2 Libeccio 45 % 1011 hPa 15 cielo sereno +32.5° perc. +33.3° Assenti 0.1 OSO max 6.5 Libeccio 41 % 1010 hPa 18 cielo sereno +28° perc. +29.5° prob. 3 % 7.4 O max 8.5 Ponente 60 % 1010 hPa 21 nubi sparse +24.8° perc. +25.1° Assenti 6 NNO max 6.9 Maestrale 66 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:22

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.