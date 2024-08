Previsioni Meteo Catania: il bollettino per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Catania prevedono condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà assente, e le temperature si manterranno elevate durante le ore diurne.

Al mattino, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +30°C. La velocità del vento sarà leggera, con brezze che soffieranno principalmente da Ovest e Sud Est. L’umidità si manterrà intorno al 40-50% con una pressione atmosferica stabile.

Nel pomeriggio, le temperature saliranno ulteriormente, con punte di +34°C. Il cielo resterà sereno e il vento aumenterà leggermente di intensità, mantenendo comunque una brezza leggera che favorirà una sensazione di fresco.

In serata, le temperature si abbasseranno leggermente, ma il clima rimarrà piacevole con +29-30°C. Il vento sarà ancora presente, ma con una velocità che diminuirà gradualmente.

In conclusione, Giovedì 15 Agosto a Catania si prospetta una giornata estiva con condizioni di bel tempo ideali per trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature elevate caratterizzeranno la giornata, ma la presenza di una leggera brezza renderà il clima più sopportabile. Per i prossimi giorni, le previsioni indicano un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature estive nella città di Catania.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +29.5° perc. +30.1° Assenti 6.5 ONO max 12.5 Maestrale 48 % 1012 hPa 4 cielo sereno +28.6° perc. +28.8° Assenti 2 N max 4.3 Tramontana 46 % 1012 hPa 7 cielo sereno +31.4° perc. +31.1° Assenti 2.6 SO max 3.5 Libeccio 38 % 1013 hPa 10 cielo sereno +34.4° perc. +34° Assenti 9.5 ESE max 10.2 Scirocco 31 % 1013 hPa 13 cielo sereno +34.2° perc. +34.5° Assenti 16.3 ESE max 15.3 Scirocco 35 % 1013 hPa 16 cielo sereno +32.8° perc. +34° Assenti 14.3 E max 17.2 Levante 43 % 1013 hPa 19 cielo sereno +30.8° perc. +32.4° Assenti 2.8 ENE max 4.8 Grecale 51 % 1014 hPa 22 cielo sereno +29.8° perc. +30.8° Assenti 1.7 NNE max 3.5 Grecale 50 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:18 e tramonta alle ore 19:48

