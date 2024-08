Previsioni Meteo Catanzaro: tutti i dettagli per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Catanzaro indicano cielo parzialmente coperto durante la notte di Lunedì, con temperature intorno ai 24,6°C e leggera brezza da Nord – Nord Ovest. Martedì mattina si prevede cielo sereno e temperature fino a 31,9°C, con brezza da Sud – Sud Est. Nel pomeriggio, cielo poco nuvoloso e massime di 32,7°C, con brezza da Sud – Sud Est. Serata serena con temperature intorno ai 23,7°C. Martedì notte serena, mercoledì mattina cielo sereno e temperature fino a 33°C. Nel pomeriggio di Mercoledì sono previste piogge leggere con temperature massime di 30,9°C. Giovedì notte serena, mattina con cielo sereno e temperature fino a 33°C. Pomeriggio con poche nubi e massime di 23,4°C. Sera con poche nubi e temperature intorno ai 24,8°C. Possibilità di piogge leggere nei prossimi giorni, con variazioni delle condizioni meteorologiche.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Durante la notte a Catanzaro il cielo sarà parzialmente coperto da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 32%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,6°C con una leggera brezza di vento proveniente da Nord – Nord Ovest a circa 4km/h. L’umidità sarà del 55% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a 31,9°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est a circa 12,4km/h. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso con una copertura nuvolosa del 19%. Le temperature massime raggiungeranno i 32,7°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est a circa 14,9km/h. C’è una probabilità del 12% di precipitazioni, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà del 36% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Sera: In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,7°C con una brezza proveniente da Nord Ovest a circa 12,5km/h. L’umidità sarà del 66% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte a Catanzaro il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 23,8°C con una brezza proveniente da Nord Ovest a circa 15,2km/h. L’umidità sarà del 65% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 2%. Le temperature saliranno fino a 32,5°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est a circa 9,3km/h. L’umidità sarà del 37% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa del 51%. Le temperature massime saranno di 31,2°C con una brezza leggera proveniente da Sud Est a circa 8,6km/h. C’è una probabilità del 8% di precipitazioni, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà del 45% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1010hPa.

Sera: In serata sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,9°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest a circa 8,1km/h. C’è una probabilità del 8% di precipitazioni, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà del 53% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1010hPa.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte a Catanzaro il cielo sarà parzialmente coperto da poche nubi con una copertura nuvolosa del 24%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,3°C con una brezza proveniente da Nord Ovest a circa 15km/h. L’umidità sarà del 60% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa dello 0%. Le temperature saliranno fino a 33°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Est a circa 8,8km/h. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista la presenza di piogge leggere con una copertura nuvolosa del 63%. Le temperature massime saranno di 30,9°C con una brezza leggera proveniente da Sud Ovest a circa 8,1km/h. La pioggia potrebbe raggiungere i 0.27mm. L’umidità sarà del 49% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Sera: In serata sono previste piogge leggere con una copertura nuvolosa del 61%. Le temperature si manterranno intorno ai 28,3°C con una brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest a circa 14,6km/h. C’è una probabilità del 19% di precipitazioni, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà del 58% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte a Catanzaro il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 23,6°C con una brezza proveniente da Nord Ovest a circa 14,9km/h. C’è una probabilità del 4% di precipitazioni, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature saliranno fino a 33°C con una brezza proveniente da Sud – Sud Est a circa 8,8km/h. L’umidità sarà del 35% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio è prevista la presenza di poche nubi con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature massime saranno di 23,4°C con una brezza proveniente da Nord Ovest a circa 11,7km/h. L’umidità sarà del 70% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Sera: In serata sono previste poche nubi con una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature si manterranno intorno ai 24,8°C con una brezza proveniente da Nord Ovest a circa 16,2km/h. C’è una probabilità del 7% di precipitazioni, ma al momento non sono previste piogge. L’umidità sarà del 74% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Catanzaro, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di essere preparati per possibili piogge leggere. Restate aggiornati sulle condizioni meteorologiche locali per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.