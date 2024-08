Previsioni Meteo Cava De’ Tirreni: tutti i dettagli per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Cava De’ Tirreni si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 90%. Le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C, con una leggera brezza di vento proveniente da Sud – Sud Est con velocità intorno ai 3-4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 60-65% e la pressione atmosferica sarà di circa 1014hPa.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si attenuerà leggermente, passando a nubi sparse con una copertura intorno al 75-80%. Le temperature saliranno gradualmente fino a toccare i 30-31°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, provenendo sempre da Sud – Sud Est con velocità intorno ai 5-7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50-55% e la pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 85-90%. Le temperature massime saranno di circa 31-32°C, con venti provenienti da Sud Ovest con velocità tra i 10-15 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45-50% e la pressione atmosferica inizierà a diminuire leggermente, arrivando a 1013hPa.

In serata, la situazione meteorologica a Cava De’ Tirreni si complicherà ulteriormente con la comparsa di pioggia leggera. La copertura nuvolosa sarà intorno al 60-90%, le temperature si manterranno intorno ai 26-27°C e il vento proveniente da Sud – Sud Ovest soffierà con intensità tra i 4-7 km/h. Le precipitazioni potrebbero raggiungere i 0.21mm, con un’umidità che salirà fino al 80-85% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1012hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 17 Agosto a Cava De’ Tirreni indicano una giornata con alternanza di nubi sparse, cielo coperto e possibili piogge leggere in serata. Le temperature si manterranno elevate, con massime intorno ai 31-32°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di tenersi aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Cava De’ Tirreni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.8° perc. +28° Assenti 3 E max 3.8 Levante 62 % 1014 hPa 3 cielo coperto +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.7 E max 5.1 Levante 62 % 1013 hPa 6 nubi sparse +27.1° perc. +28.2° Assenti 1.6 SSE max 3.5 Scirocco 60 % 1014 hPa 9 nubi sparse +30.6° perc. +31.7° Assenti 6.7 SO max 7.3 Libeccio 48 % 1014 hPa 12 cielo coperto +31.7° perc. +33.4° Assenti 13.6 SO max 13.9 Libeccio 48 % 1013 hPa 15 nubi sparse +31.1° perc. +32.4° prob. 3 % 10.7 SO max 13.4 Libeccio 48 % 1011 hPa 18 nubi sparse +27.6° perc. +29.5° prob. 21 % 6.3 SSO max 8.7 Libeccio 67 % 1012 hPa 21 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° prob. 11 % 3.5 S max 5.7 Ostro 77 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 19:52

