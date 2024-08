Previsioni Meteo Cecina: il bollettino per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cecina mostrano variazioni significative. Si passerà da nubi sparse lunedì, a cielo sereno martedì, per poi tornare a nubi sparse mercoledì e a cielo coperto giovedì. Le temperature oscilleranno tra i +24°C e i +30°C, con sensazioni termiche che potranno superare i +32°C. I venti varieranno da Nord a Ovest – Nord Ovest, con intensità fino a 16km/h. L’umidità si manterrà tra il 55% e l’87%. Si consiglia di seguire attentamente le previsioni per adattare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 5 Agosto

Nella notte a Cecina, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 78% e una temperatura di +25°C percepita come +25,7°C. Il vento soffierà a 6,7km/h da Nord con raffiche fino a 8,9km/h. L’umidità sarà del 80% con una pressione atmosferica di 1010hPa.

Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 91% e una temperatura di +24°C percepita come +24,5°C. Il vento sarà da Nord Est a 6,4km/h con raffiche fino a 6,8km/h. L’umidità si attesterà al 76%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 37% con una temperatura di +29,9°C percepita come +32,6°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 16km/h con raffiche fino a 17,2km/h. L’umidità sarà del 57%.

In serata, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 22% e una temperatura di +25,6°C percepita come +26,4°C. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest a 4km/h con raffiche fino a 5,6km/h. L’umidità raggiungerà l’85%.

Martedì 6 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7% e una temperatura di +24,8°C percepita come +25,6°C. Il vento sarà da Nord Est a 2,2km/h con raffiche fino a 5,1km/h. L’umidità sarà dell’87%.

Al mattino, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’11% e una temperatura di +27,2°C percepita come +29,4°C. Il vento sarà da Nord a 2,4km/h con raffiche fino a 3,8km/h. L’umidità si attesterà al 72%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa del 13% e una temperatura di +30,3°C percepita come +32,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 15km/h con raffiche fino a 14,2km/h. L’umidità sarà del 55%.

In serata, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 0% e una temperatura di +25,4°C percepita come +26,2°C. Il vento sarà da Ovest – Nord Ovest a 4,9km/h con raffiche fino a 7,1km/h. L’umidità raggiungerà l’83%.

Mercoledì 7 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 68% e una temperatura di +24,9°C percepita come +25,6°C. Il vento sarà da Sud Ovest a 1km/h con raffiche fino a 4,5km/h. L’umidità sarà dell’85%.

Al mattino, si prevede un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 0% e una temperatura di +26,1°C percepita come +26,1°C. Il vento sarà da Nord a 1,9km/h con raffiche fino a 4,6km/h. L’umidità si attesterà al 76%.

Nel pomeriggio, le nubi sparse copriranno il cielo al 66% con una temperatura di +30°C percepita come +31,9°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 13,7km/h con raffiche fino a 14km/h. L’umidità sarà del 55%.

In serata, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 19% e una temperatura di +25,2°C percepita come +26°C. Il vento sarà da Sud Est a 0,9km/h con raffiche fino a 4,5km/h. L’umidità raggiungerà l’85%.

Giovedì 8 Agosto

Durante la notte, il cielo sarà parzialmente coperto con una copertura nuvolosa del 30% e una temperatura di +24,4°C percepita come +25,1°C. Il vento sarà da Est – Nord Est a 3km/h con raffiche fino a 4,8km/h. L’umidità sarà dell’85%.

Al mattino, si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 20% e una temperatura di +24°C percepita come +24,8°C. Il vento sarà da Est – Nord Est a 4,8km/h con raffiche fino a 5,9km/h. L’umidità si attesterà all’87%.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto con una copertura nuvolosa del 93% e una temperatura di +28,9°C percepita come +31,4°C. Il vento soffierà da Ovest – Nord Ovest a 8,6km/h con raffiche fino a 8,1km/h. L’umidità sarà del 64%.

In serata, si prevede un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 90% e una temperatura di +27,1°C percepita come +29,1°C. Il vento sarà da Nord a 1,7km/h con raffiche fino a 2,8km/h. L’umidità raggiungerà il 70%.

In conclusione, i prossimi giorni a Cecina saranno caratterizzati da variazioni nelle condizioni meteorologiche, con alternanza tra cieli sereni, nuvolosità e possibili precipitazioni. È consigliabile monitorare costantemente l’evolversi delle previsioni per pianificare al meglio le attività all’aperto.

