Previsioni Meteo Cento: il bollettino per domani lunedì 26 agosto

Lunedì 26 Agosto a Cento si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo che alternerà momenti di copertura nuvolosa a schiarite. Le temperature si manterranno elevate durante la giornata, con valori massimi attesi nel primo pomeriggio.

Le previsioni meteo per Lunedì 26 Agosto a Cento indicano che la notte sarà caratterizzata da cielo coperto con temperature intorno ai +24°C. La mattina il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature in aumento fino a raggiungere i +29,8°C verso le 10:00. Nel pomeriggio il cielo si schiarirà, con temperature che potranno superare i +33°C. La sera e la notte successiva vedranno un graduale calo delle temperature, ma con condizioni generalmente stabili.

In base alla situazione attuale, le considerazioni finali per i prossimi giorni a Cento suggeriscono di prestare attenzione alle temperature elevate, che potrebbero rendere necessarie misure di protezione dal caldo. È consigliabile rimanere informati sulle previsioni del tempo per adattare al meglio le proprie attività quotidiane.

Tutti i dati meteo di Lunedì 26 Agosto a Cento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.3° perc. +24.4° Assenti 3.2 ESE max 4.7 Scirocco 63 % 1013 hPa 3 cielo coperto +23.1° perc. +23.2° Assenti 4.2 NNE max 5.1 Grecale 69 % 1013 hPa 6 cielo coperto +23.9° perc. +24.2° Assenti 1.6 NNO max 3.1 Maestrale 69 % 1014 hPa 9 cielo coperto +28.5° perc. +29.6° Assenti 2.3 E max 5.7 Levante 55 % 1014 hPa 12 cielo coperto +32° perc. +32.6° Assenti 8.1 ESE max 9.4 Scirocco 42 % 1012 hPa 15 cielo sereno +33.5° perc. +33.4° Assenti 9.8 E max 8.6 Levante 35 % 1011 hPa 18 cielo sereno +28.4° perc. +28.7° prob. 3 % 11.7 ENE max 15.9 Grecale 48 % 1011 hPa 21 cielo sereno +25° perc. +25.1° prob. 4 % 8.3 E max 9.9 Levante 59 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 19:57

