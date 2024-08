Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per domani lunedì 12 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 12 Agosto a Cerignola prevedono condizioni di cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature saranno in aumento durante la mattina, raggiungendo valori elevati nel pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno e le temperature si attesteranno intorno ai 28°C. Nel corso della mattina, le temperature saliranno gradualmente, superando i 30°C verso le ore 11:00.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature raggiungeranno valori molto elevati, con punte di 37-38°C tra le ore 12:00 e le 15:00. Il caldo sarà particolarmente intenso durante queste ore.

In serata, le temperature inizieranno a diminuire, ma si manterranno comunque piuttosto elevate, attorno ai 28-29°C. Il cielo resterà sereno e le condizioni meteo saranno stabili.

Considerando le previsioni meteo per i prossimi giorni a Cerignola, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e cielo sereno, con temperature che dovrebbero rimanere elevate. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata, e adottare le dovute precauzioni per proteggersi dal caldo e dall’esposizione prolungata al sole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 12 Agosto a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +25.2° perc. +25.1° Assenti 7.7 OSO max 8.1 Libeccio 49 % 1014 hPa 4 cielo sereno +24.2° perc. +24.1° Assenti 7.3 SO max 7.6 Libeccio 54 % 1014 hPa 7 cielo sereno +30.3° perc. +29.7° Assenti 8.9 ONO max 9 Maestrale 37 % 1014 hPa 10 cielo sereno +36° perc. +34.3° Assenti 9.9 NE max 7.4 Grecale 21 % 1012 hPa 13 cielo sereno +37.5° perc. +35.8° Assenti 20.4 NE max 12.8 Grecale 19 % 1011 hPa 16 cielo sereno +34.3° perc. +33.3° Assenti 17.7 ENE max 17.4 Grecale 28 % 1010 hPa 19 cielo sereno +28° perc. +28.2° Assenti 2.1 ESE max 3.1 Scirocco 47 % 1011 hPa 22 cielo sereno +27.2° perc. +27.3° Assenti 3.5 OSO max 4 Libeccio 45 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:06 e tramonta alle ore 19:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.