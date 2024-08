Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per domani martedì 13 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 13 Agosto a Cerignola indicano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature in rapida crescita, raggiungendo i 35,9°C intorno alle 09:00. Nel corso della giornata, le temperature continueranno ad aumentare, con punte massime attese intorno ai 38,3°C verso le 12:00. Il vento soffierà prevalentemente da nord con intensità variabile, mentre la copertura nuvolosa rimarrà assente.

Nel pomeriggio, il caldo si farà sentire con temperature che potrebbero superare i 37°C. Tuttavia, verso sera è previsto un leggero aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che potrebbero comparire a partire dalle 19:00. Non sono attese precipitazioni significative, ma l’umidità potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo il 47%.

Le temperature si manterranno elevate anche durante la sera, con valori intorno ai 27-29°C. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, ma senza rischio di piogge. Il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, provenendo principalmente da ovest.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Cerignola si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica, con temperature che dovrebbero rimanere elevate e cieli generalmente sereni. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Martedì 13 Agosto a Cerignola

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 4.4 SSO max 4.5 Libeccio 46 % 1010 hPa 4 cielo sereno +25.1° perc. +24.9° Assenti 6.3 SSO max 6.1 Libeccio 46 % 1010 hPa 7 cielo sereno +31.5° perc. +30.5° Assenti 3.9 OSO max 4.5 Libeccio 32 % 1011 hPa 10 cielo sereno +36.9° perc. +35.9° Assenti 9.2 NNE max 7.1 Grecale 23 % 1009 hPa 13 cielo sereno +37.7° perc. +37° Assenti 23.9 NE max 16.1 Grecale 23 % 1008 hPa 16 cielo sereno +33.8° perc. +33° prob. 3 % 19.7 ENE max 21.9 Grecale 30 % 1008 hPa 19 nubi sparse +29.2° perc. +29.5° Assenti 9.5 NO max 16.7 Maestrale 47 % 1010 hPa 22 nubi sparse +26.9° perc. +27.6° Assenti 5.4 SO max 5.9 Libeccio 55 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:07 e tramonta alle ore 19:54

