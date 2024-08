Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per domani martedì 6 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cerignola per Martedì 6 Agosto mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature si manterranno intorno ai +27°C nelle prime ore del giorno, con una leggera brezza proveniente da Ovest.

Nel corso della mattinata, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa minima, mentre le temperature saliranno gradualmente fino a superare i +33°C verso le ore centrali del giorno. Il vento soffierà da Nord con intensità variabile, mantenendo comunque condizioni di ventilazione leggera.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 5%. Le temperature massime toccheranno i +36°C nel primo pomeriggio, con venti che aumenteranno di intensità provenendo da Est – Nord Est. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature e di proteggersi adeguatamente dal sole.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature caleranno leggermente, ma resteranno piuttosto elevate, attorno ai +27°C. Il vento proveniente da Sud Ovest sarà leggero, garantendo una piacevole brezza serale.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 6 Agosto a Cerignola indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature elevate e venti leggeri. Si consiglia di prestare attenzione alle alte temperature durante le ore centrali del giorno e di proteggersi adeguatamente dal sole. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di stabilità atmosferica con temperature che potrebbero rimanere elevate.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +24.2° perc. +23.8° Assenti 4.5 OSO max 4.8 Libeccio 44 % 1010 hPa 4 poche nuvole +23.5° perc. +23.2° Assenti 6.9 SO max 7 Libeccio 48 % 1010 hPa 7 cielo sereno +29.8° perc. +28.6° Assenti 5.9 ONO max 5.8 Maestrale 30 % 1011 hPa 10 cielo sereno +35.1° perc. +32.9° Assenti 10.2 NNE max 9.8 Grecale 18 % 1010 hPa 13 cielo sereno +35.8° perc. +34.1° Assenti 22.5 ENE max 16.9 Grecale 21 % 1009 hPa 16 cielo sereno +32.7° perc. +31.3° prob. 2 % 19.5 ENE max 20.8 Grecale 27 % 1009 hPa 19 cielo sereno +28.1° perc. +27.5° Assenti 3.1 ESE max 3.5 Scirocco 37 % 1011 hPa 22 cielo sereno +27° perc. +26.8° Assenti 3.4 SO max 3.3 Libeccio 39 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:59 e tramonta alle ore 20:03

