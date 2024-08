Previsioni Meteo Cerignola: il bollettino per il weekend 2 – 4 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cerignola indicano un fine settimana caldo e soleggiato. Le temperature saranno elevate, con punte massime attese intorno ai +39°C. I venti saranno moderati, con raffiche fino a 28,6km/h. Le precipitazioni sono previste solo per Sabato pomeriggio, mentre per il resto del weekend il cielo sarà prevalentemente sereno. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Venerdì 2 Agosto

Nel corso della notte a Cerignola il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa intorno al 2%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,8°C con una percezione di +27°C. Il vento soffierà a 10,5km/h provenendo da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 15,5km/h. L’umidità si attesterà al 45% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Durante la mattina il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature saliranno fino a +36,4°C con una percezione di +35°C. Il vento sarà debole, con una velocità intorno ai 10,8km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità diminuirà al 22% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa minima. Le temperature massime saranno di +39°C con una percezione di +37,8°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare fino a 21,7km/h da Nord Est. L’umidità salirà al 21% mentre la pressione atmosferica calerà a 1006hPa.

In serata il cielo sarà ancora sereno, con una copertura nuvolosa al 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +27,9°C con una percezione di +27,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 9,9km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità salirà al 43% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

Sabato 3 Agosto

Durante la notte a Cerignola il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,6°C con una percezione di +26,6°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a soffiare fino a 12,8km/h da Sud Ovest, con raffiche fino a 28,6km/h. L’umidità si attesterà al 45% e la pressione atmosferica sarà di 1007hPa.

Durante la mattina il cielo presenterà poche nuvole con una copertura del 24%. Le temperature saliranno fino a +35,5°C con una percezione di +34,2°C. Il vento soffierà da Nord Ovest con una velocità di 11,7km/h. L’umidità si manterrà al 24% mentre la pressione atmosferica salirà a 1007hPa.

Nel pomeriggio il cielo si coprirà leggermente, con una copertura nuvolosa al 62%. Le temperature massime saranno di +34,1°C con una percezione di +34,2°C. Il vento aumenterà, arrivando a soffiare fino a 14,5km/h da Nord – Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà del 62% con una pioggia leggera di 0.17mm. L’umidità salirà al 34% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1007hPa.

In serata il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 66%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26,8°C con una percezione di +27,8°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 8,1km/h proveniente da Nord. La probabilità di precipitazioni sarà del 6%. L’umidità salirà al 60% mentre la pressione atmosferica salirà a 1008hPa.

Domenica 4 Agosto

Durante la notte a Cerignola il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa all’86%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,2°C con una percezione di +25,5°C. Il vento sarà debole, con una velocità intorno ai 1,2km/h proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà al 68% e la pressione atmosferica sarà di 1009hPa.

Durante la mattina il cielo presenterà nubi sparse con una copertura del 71%. Le temperature saliranno fino a +32,6°C con una percezione di +32,4°C. Il vento sarà leggero, con una velocità intorno ai 7,8km/h proveniente da Nord. L’umidità si manterrà al 36% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1010hPa.

Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima. Le temperature massime saranno di +34,9°C con una percezione di +35°C. Il vento sarà moderato, con una velocità di 21,2km/h da Nord Est. L’umidità si manterrà al 32% mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1008hPa.

In serata il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +29,2°C con una percezione di +29,7°C. Il vento sarà leggero, con una velocità di 7,3km/h proveniente da Est – Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà dell’11%. L’umidità salirà al 48% mentre la pressione atmosferica salirà a 1009hPa.

In conclusione, il fine settimana a Cerignola si preannuncia caldo e soleggiato, con temperature elevate e venti moderati. Le precipitazioni sono previste solo per Sabato pomeriggio, mentre per il resto del weekend il cielo sarà prevalentemente sereno. È consigliabile prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto durante le ore centrali della giornata.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.