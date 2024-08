Previsioni Meteo Cernusco sul Naviglio: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Cernusco sul Naviglio per Lunedì 19 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto per gran parte della giornata. Le prime ore del mattino saranno contrassegnate da piogge leggere, con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +20°C, con una leggera brezza di vento proveniente da diverse direzioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto al 100%, con temperature che saliranno fino a +23°C. La brezza leggera proveniente dal Sud – Sud Est contribuirà a mantenere una sensazione di fresco. Nel pomeriggio, la situazione non cambierà significativamente, con cielo coperto al 100% e temperature che si attesteranno intorno ai +22°C.

Nel tardo pomeriggio e sera, le nubi inizieranno a diradarsi, con una copertura nuvolosa che scenderà al 74% e poi al 42% nelle ore serali. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza di vento che soffierà da diverse direzioni.

In conclusione, Lunedì 19 Agosto a Cernusco sul Naviglio sarà caratterizzato da cielo coperto per gran parte della giornata, con piogge leggere nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con una leggera brezza che contribuirà a rendere l’atmosfera gradevole. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +20.3° perc. +20.6° 0.19 mm 3.6 NO max 4.7 Maestrale 82 % 1008 hPa 3 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° prob. 36 % 3.9 NNE max 4.9 Grecale 70 % 1008 hPa 6 cielo coperto +19.7° perc. +19.8° prob. 29 % 5.8 SE max 10 Scirocco 79 % 1010 hPa 9 cielo coperto +23.2° perc. +23.4° Assenti 6 SSE max 6.6 Scirocco 68 % 1011 hPa 12 cielo coperto +22.3° perc. +22.5° prob. 5 % 6.7 SE max 7.7 Scirocco 75 % 1012 hPa 15 cielo coperto +21.7° perc. +21.9° prob. 22 % 7.7 ESE max 15.4 Scirocco 78 % 1012 hPa 18 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° prob. 20 % 2.9 SE max 5.4 Scirocco 79 % 1012 hPa 21 nubi sparse +19.1° perc. +19.3° Assenti 2.2 O max 2.8 Ponente 84 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 20:19

