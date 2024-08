Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per domani venerdì 9 agosto

MeteoWeb

Venerdì 9 Agosto a Cervia si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole. Le temperature saranno piuttosto elevate, con valori massimi che potranno superare i +30°C durante le ore centrali della giornata. Il vento soffierà principalmente da direzione Nord Est con intensità variabile, mentre l’umidità si manterrà su valori attorno al 50-60%.

Nel dettaglio, la mattina si presenterà con cielo sereno e temperature in rapida ascesa, con valori che potranno superare i +30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà debole, proveniente da Nord Est, e l’umidità si attesterà intorno al 50%.

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con temperature che si manterranno elevate, ma con una leggera diminuzione rispetto alle ore mattutine. Il vento aumenterà leggermente di intensità, sempre da direzione Nord Est, e l’umidità si manterrà stabile intorno al 50%.

In serata sono previste nubi sparse che potrebbero coprire parzialmente il cielo, senza tuttavia portare a precipitazioni. Le temperature si attesteranno intorno ai +27°C, il vento sarà sempre proveniente da Sud Est con intensità moderata, e l’umidità aumenterà leggermente fino al 60%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 9 Agosto a Cervia indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Il vento sarà prevalentemente da Nord Est, con intensità variabile, e l’umidità si manterrà su valori accettabili. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che potrebbero rimanere elevate e cielo generalmente sereno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 4.2 ENE max 5.4 Grecale 73 % 1014 hPa 3 cielo sereno +24.8° perc. +25.3° Assenti 4.6 O max 4.5 Ponente 74 % 1014 hPa 6 cielo sereno +26° perc. +26° Assenti 8 ONO max 7.8 Maestrale 69 % 1015 hPa 9 cielo sereno +30° perc. +31.5° Assenti 8.5 NE max 7.5 Grecale 53 % 1015 hPa 12 cielo sereno +31° perc. +32.3° Assenti 17.4 ENE max 13.4 Grecale 48 % 1015 hPa 15 cielo sereno +30.5° perc. +31.4° Assenti 15.7 E max 15.5 Levante 48 % 1014 hPa 18 poche nuvole +28.4° perc. +29.7° Assenti 13.9 SE max 20.3 Scirocco 57 % 1014 hPa 21 nubi sparse +26.9° perc. +28° Assenti 8.8 SE max 10.5 Scirocco 60 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:10 e tramonta alle ore 20:20

