Previsioni Meteo Cervia: il bollettino per il weekend 9 – 11 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana a Cervia indicano un sabato con cielo coperto e temperature in aumento, seguito da una domenica con nubi sparse e temperature elevate. Le condizioni atmosferiche prevedono giornate calde e umide, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa. Venti moderati provenienti da diverse direzioni accompagneranno le variazioni del tempo. L’umidità sarà variabile, con valori che si attesteranno su livelli medi. Restate informati per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteorologiche a Cervia.

Venerdì 9 Agosto

Notte

Durante la notte a Cervia il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25,6°C, con una percezione di +26°C. Il vento soffierà a 5,8km/h provenendo da Est – Sud Est, con raffiche fino a 7,7km/h. L’umidità sarà al 72% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Mattina

La mattina il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature saliranno fino a +30,4°C, con una percezione di +31,8°C. Il vento sarà a 14,3km/h proveniente da Est – Nord Est, con raffiche fino a 9,9km/h. L’umidità si attesterà al 51% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo resterà sereno, con una copertura nuvolosa al 0%. Le temperature massime saranno di +30,6°C, con una percezione di +31,2°C. Il vento soffierà a 14,9km/h da Est, con raffiche fino a 12,5km/h. L’umidità sarà al 46% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Sera

In serata il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno a +26,4°C, con una percezione costante di +26,4°C. Il vento sarà a 5,8km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 6,4km/h. L’umidità salirà al 60% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Sabato 10 Agosto

Notte

Durante la notte a Cervia il cielo sarà coperto al 92%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26°C, con una percezione costante di +26°C. Il vento soffierà a 3,5km/h provenendo da Sud, con raffiche fino a 3,7km/h. L’umidità sarà al 60% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Mattina

La mattina il cielo rimarrà coperto al 100%. Le temperature saliranno fino a +31°C, con una percezione di +32,6°C. Il vento sarà a 13,2km/h proveniente da Nord Est, con raffiche fino a 10,4km/h. L’umidità si attesterà al 50% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse al 34%. Le temperature massime saranno di +31,6°C, con una percezione di +33,4°C. Il vento soffierà a 13,7km/h da Est – Nord Est, con raffiche fino a 9,8km/h. L’umidità sarà al 49% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Sera

In serata il cielo si coprirà leggermente, con una copertura nuvolosa al 6%. Le temperature scenderanno a +27,4°C, con una percezione di +28,8°C. Il vento sarà a 6km/h proveniente da Sud Est, con raffiche fino a 6,3km/h. L’umidità salirà al 62% e la pressione atmosferica si manterrà a 1018hPa.

Domenica 11 Agosto

Notte

Durante la notte a Cervia il cielo presenterà nubi sparse al 31%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +26,1°C, con una percezione costante di +26,1°C. Il vento soffierà a 2,5km/h provenendo da Sud Ovest, con raffiche fino a 2,8km/h. L’umidità sarà al 63% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Mattina

La mattina il cielo sarà coperto al 60%. Le temperature saliranno fino a +30,7°C, con una percezione di +31,3°C. Il vento sarà a 9,3km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche fino a 7,4km/h. L’umidità si attesterà al 45% e la pressione atmosferica a 1017hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo presenterà nubi sparse al 69%. Le temperature massime saranno di +32,3°C, con una percezione di +33,6°C. Il vento soffierà a 13,2km/h da Est – Nord Est, con raffiche fino a 9,5km/h. L’umidità sarà al 44% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sera

In serata il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 98%. Le temperature scenderanno a +27°C, con una percezione costante di +27,8°C. Il vento sarà a 3,9km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 4,1km/h. L’umidità salirà al 56% e la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

In base alle previsioni meteo per il fine settimana a Cervia, si prevede un sabato con cielo coperto e temperature in aumento, seguito da una domenica con nubi sparse e temperature elevate. È consigliabile prepararsi a giornate calde e umide, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.