Previsioni Meteo Cervia: tutti i dettagli per domani venerdì 23 agosto

Le previsioni meteo a Cervia per Venerdì 23 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con un’alta percentuale di copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno piuttosto stabili durante la giornata, con valori che oscilleranno tra i +24,1°C e i +29,6°C.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto al 100% con temperature in aumento fino a raggiungere i +29,2°C verso le ore 11:00. La velocità del vento sarà compresa tra i 4,7km/h e gli 8,7km/h provenienti da Est – Nord Est. L’umidità si attesterà intorno al 53-55%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai +29,5°C. La velocità del vento aumenterà fino a raggiungere i 14,9km/h provenienti da Est – Sud Est. L’umidità sarà del 54%.

In serata, la copertura nuvolosa diminuirà, passando a nubi sparse con una percentuale intorno all’83%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi sui +26,1°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est con una velocità di 8,4km/h. L’umidità sarà del 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 23 Agosto a Cervia indicano una giornata con cielo coperto e temperature gradevoli. Si consiglia di prestare attenzione alla variazione delle condizioni atmosferiche e di consultare aggiornamenti in caso di cambiamenti repentini. Resta aggiornato sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cervia per pianificare al meglio le tue attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Venerdì 23 Agosto a Cervia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +24.7° perc. +25.1° Assenti 4.4 S max 5.6 Ostro 74 % 1013 hPa 3 cielo coperto +23.9° perc. +24.3° Assenti 3.4 SO max 3.3 Libeccio 76 % 1013 hPa 6 cielo coperto +24.7° perc. +25.1° Assenti 4.4 SSO max 4.4 Libeccio 71 % 1014 hPa 9 cielo coperto +27.7° perc. +28.9° Assenti 4.7 NE max 4.2 Grecale 58 % 1015 hPa 12 cielo coperto +29.6° perc. +30.8° Assenti 12.1 ENE max 8.3 Grecale 52 % 1014 hPa 15 cielo coperto +29.4° perc. +30.8° Assenti 14.9 ESE max 15.7 Scirocco 54 % 1014 hPa 18 nubi sparse +27° perc. +28.7° Assenti 11.6 ESE max 16.2 Scirocco 67 % 1014 hPa 21 cielo sereno +26.4° perc. +26.4° Assenti 10 SE max 13.6 Scirocco 72 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 19:58

