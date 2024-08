Previsioni Meteo Cesano Maderno: tutti i dettagli per domani giovedì 29 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 29 Agosto a Cesano Maderno mostrano condizioni di bel tempo per l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, con cielo sereno per gran parte della giornata.

Durante la mattina, le temperature si manterranno piacevoli, con valori intorno ai +22°C fino alle prime ore del pomeriggio, quando inizieranno a salire gradualmente. Nel tardo pomeriggio, si potranno raggiungere i +32°C, con una leggera sensazione di caldo che potrebbe far percepire la temperatura intorno ai +31°C.

Il vento soffierà prevalentemente da Sud Ovest, con intensità che varierà da 3,6km/h a 5,8km/h. Le raffiche di vento saranno leggere, con valori che non supereranno i 4,7km/h. Non sono previste precipitazioni, e l’umidità si manterrà intorno al 40-65% durante la giornata.

In serata, le temperature scenderanno leggermente, ma si manterranno comunque piacevoli, con valori intorno ai +25°C. Il cielo resterà sereno, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, provenendo sempre da Nord.

In conclusione, le previsioni meteo per Cesano Maderno indicano una giornata di sole e caldo, ideale per chi desidera trascorrere del tempo all’aperto. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo, con temperature che potrebbero rimanere stabili o subire lievi variazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 29 Agosto a Cesano Maderno

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +23° perc. +23° prob. 7 % 7.5 N max 11.1 Tramontana 62 % 1017 hPa 3 cielo sereno +21.9° perc. +21.9° prob. 2 % 5.7 N max 7.1 Tramontana 65 % 1017 hPa 6 cielo sereno +22.4° perc. +22.4° Assenti 4.4 NNO max 7.3 Maestrale 64 % 1018 hPa 9 cielo sereno +28.6° perc. +28.4° Assenti 3.6 OSO max 3.8 Libeccio 43 % 1018 hPa 12 cielo sereno +32° perc. +31.4° prob. 1 % 6.2 SO max 4.1 Libeccio 35 % 1016 hPa 15 cielo sereno +32.5° perc. +31.5° prob. 6 % 5.8 SO max 4.6 Libeccio 31 % 1015 hPa 18 cielo sereno +27.8° perc. +28.1° prob. 10 % 3.4 O max 5.4 Ponente 48 % 1015 hPa 21 cielo sereno +25.4° perc. +25.4° prob. 7 % 6 N max 7.3 Tramontana 54 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 20:02

