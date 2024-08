Previsioni Meteo Cesena: il bollettino per domani mercoledì 21 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 21 Agosto a Cesena si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le condizioni meteo saranno caratterizzate da una copertura nuvolosa variabile durante la giornata, con temperature piuttosto gradevoli.

Meteo a Cesena:

Mattina:

Durante la mattina il cielo sarà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +29°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, intorno ai +30°C. Il vento soffierà da Nord con una velocità di circa 8km/h, mentre l’umidità sarà del 51%.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno i +30°C. La percezione della temperatura sarà di circa +31°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Nord Est con raffiche fino a 12,5km/h. L’umidità si manterrà intorno al 50%.

Sera:

In serata sono previste poche nuvole nel cielo, con una leggera diminuzione delle temperature che si attesteranno intorno ai +24°C. La percezione della temperatura sarà di circa +24,5°C. Il vento sarà più debole rispetto al pomeriggio, proveniente da Est con una velocità di 2,9km/h. L’umidità aumenterà leggermente fino al 79%.

Considerazioni Finali:

Le previsioni meteo per Mercoledì 21 Agosto a Cesena indicano condizioni di bel tempo con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto elevate durante il giorno, con una leggera diminuzione in serata. Il vento sarà generalmente di brezza leggera proveniente da diverse direzioni. L’umidità si manterrà su valori accettabili, garantendo una giornata piacevole e senza precipitazioni. Per i prossimi giorni a Cesena si prevedono condizioni meteorologiche stabili e simili a quelle di Mercoledì.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 21 Agosto a Cesena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +21° perc. +21.4° Assenti 8 SO max 8.2 Libeccio 86 % 1011 hPa 3 cielo sereno +20.8° perc. +21° Assenti 8.3 SO max 8.2 Libeccio 80 % 1010 hPa 6 cielo sereno +23.1° perc. +23.3° prob. 6 % 5.1 SO max 5.9 Libeccio 71 % 1011 hPa 9 cielo sereno +28.1° perc. +29° Assenti 6.9 NNO max 7.5 Maestrale 54 % 1011 hPa 12 cielo sereno +30.4° perc. +31.3° prob. 2 % 10.7 NE max 10.9 Grecale 48 % 1011 hPa 15 cielo sereno +29.4° perc. +30.5° Assenti 13.6 NE max 13.9 Grecale 52 % 1011 hPa 18 cielo sereno +24.8° perc. +25.3° prob. 3 % 6.8 NE max 8.9 Grecale 75 % 1012 hPa 21 poche nuvole +23.2° perc. +23.7° prob. 17 % 3.9 SSO max 6.2 Libeccio 83 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 20:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.