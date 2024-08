Previsioni Meteo Cesenatico: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Cesenatico prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Al mattino il cielo sarà sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio sono attese nubi sparse che potrebbero portare ad un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 32-33°C nel primo pomeriggio, per poi diminuire leggermente verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno con una temperatura che si manterrà intorno ai 27°C, garantendo una notte piuttosto mite. Le condizioni di vento saranno prevalentemente di brezza leggera proveniente da diverse direzioni, con raffiche di vento che non supereranno i 15km/h.

Nel complesso, la giornata di Mercoledì 14 Agosto a Cesenatico si preannuncia piacevole, con temperature estive e un clima generalmente asciutto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa nel corso della giornata, in particolare nel pomeriggio.

Guardando oltre Mercoledì, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cesenatico indicano un mantenimento delle condizioni stabili, con temperature che dovrebbero rimanere su valori simili e poche probabilità di precipitazioni. Pertanto, chiunque si trovi a Cesenatico nei prossimi giorni potrà godere di un clima estivo tipico della stagione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 14 Agosto a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 1.9 SE max 4.2 Scirocco 60 % 1010 hPa 3 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 5 SO max 4.9 Libeccio 61 % 1009 hPa 6 cielo sereno +27° perc. +27.7° Assenti 6.1 O max 6.8 Ponente 54 % 1010 hPa 9 cielo sereno +31.3° perc. +31.6° Assenti 10.2 N max 9.8 Tramontana 42 % 1011 hPa 12 poche nuvole +32.6° perc. +34.2° Assenti 16.5 NE max 15 Grecale 45 % 1010 hPa 15 nubi sparse +30.5° perc. +32.7° prob. 11 % 12.3 E max 14 Levante 55 % 1010 hPa 18 nubi sparse +29.3° perc. +31.5° prob. 7 % 8.7 SSE max 9.6 Scirocco 60 % 1010 hPa 21 poche nuvole +27.8° perc. +29.5° Assenti 4 SSO max 4.6 Libeccio 63 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:16 e tramonta alle ore 20:12

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.