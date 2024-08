Previsioni Meteo Cesenatico: il bollettino per domani sabato 17 agosto

MeteoWeb

Sabato 17 Agosto a Cesenatico si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Durante la mattina e il pomeriggio, sono attese nubi sparse con una copertura che varierà dal 12% al 51%. Le temperature oscilleranno tra i 26,1°C e i 31,9°C, con una percezione termica che potrà raggiungere i 33,3°C. Il vento soffierà principalmente da direzioni occidentali e settentrionali, con intensità che potrà arrivare fino a 17,7km/h. L’umidità si manterrà intorno al 43%-63% e la pressione atmosferica si aggirerà intorno ai 1010-1013hPa.

Nel pomeriggio, la probabilità di precipitazioni aumenterà, con valori che potranno arrivare fino al 29%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 31,5°C, con una percezione termica che potrà raggiungere i 33,3°C. Il vento soffierà prevalentemente da direzioni orientali, con raffiche che potranno superare i 30km/h. L’umidità aumenterà fino al 59% e la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1009-1010hPa.

Nella sera, è prevista l’arrivo di piogge leggere, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 24,2-26,5°C, con una percezione termica costante intorno ai 24,6°C. Il vento soffierà da direzioni occidentali, con intensità che potrà superare i 23,9km/h. Le precipitazioni potranno raggiungere i 0.29mm, con un’umidità che si manterrà intorno al 61%-69% e una pressione atmosferica stabile intorno ai 1009hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Cesenatico, si consiglia di prestare attenzione alle variazioni climatiche repentino, in particolare alle precipitazioni previste per la sera di Sabato 17 Agosto. Restate aggiornati sulle ultime informazioni meteo per pianificare al meglio le vostre attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Sabato 17 Agosto a Cesenatico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.4 SO max 9.1 Libeccio 60 % 1013 hPa 3 nubi sparse +25° perc. +25.2° Assenti 6.3 ONO max 7 Maestrale 63 % 1012 hPa 6 poche nuvole +26.1° perc. +26.1° Assenti 10.2 O max 12.1 Ponente 56 % 1013 hPa 9 nubi sparse +30.6° perc. +31.1° Assenti 7.7 N max 8.7 Tramontana 45 % 1012 hPa 12 nubi sparse +31.9° perc. +33.3° Assenti 17.7 NE max 16.3 Grecale 46 % 1010 hPa 15 nubi sparse +29.4° perc. +31.5° prob. 22 % 30.9 SE max 33.6 Scirocco 59 % 1010 hPa 18 nubi sparse +27.1° perc. +28.2° prob. 30 % 18.8 OSO max 32.4 Libeccio 60 % 1008 hPa 21 pioggia leggera +24.4° perc. +24.6° 0.29 mm 11.8 SO max 15.5 Libeccio 69 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 06:20 e tramonta alle ore 20:07

