Previsioni Meteo Cesenatico: tutti i dettagli per la prossima settimana 5 – 8 Agosto

Le previsioni meteo per Cesenatico indicano cielo coperto con nuvole sparse e temperature stabili intorno ai +25-27°C. Nel pomeriggio, cielo molto nuvoloso con temperature massime che raggiungeranno i +30°C. La sera, pochi nuvoloso con temperature attorno ai +26°C. Martedì si prevede cielo sereno con temperature stabili e brezza leggera. Mercoledì sarà caratterizzato da cielo sereno e temperature in aumento fino ai +31°C. Giovedì, invece, si attende pioggia leggera con temperature più fresche intorno ai +24°C. Bisogna prestare attenzione alle previsioni per organizzare al meglio le attività all’aperto.

Lunedì 5 Agosto

Notte: Durante la notte a Cesenatico il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,1°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Est con velocità fino a 5,7km/h.

Mattina: La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature saliranno fino a +27,2°C con una brezza leggera da Nord Ovest a 5,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,6°C con una brezza proveniente da Est – Nord Est a 15km/h.

Sera: In serata si avranno poche nuvole con una copertura del 17%. Le temperature si attesteranno sui +26,7°C con una brezza proveniente da Sud Est a 13km/h.

Martedì 6 Agosto

Notte: Durante la notte a Cesenatico il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 14%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +25,6°C con una brezza leggera da Sud – Sud Est a 4,6km/h.

Mattina: La mattina si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’11%. Le temperature saliranno fino a +27,8°C con una brezza leggera da Nord Est a 0,8km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature massime raggiungeranno i +30,3°C con una brezza proveniente da Est a 15,2km/h.

Sera: In serata si avranno poche nuvole con una copertura del 21%. Le temperature si attesteranno sui +26,7°C con una brezza proveniente da Est – Sud Est a 12,1km/h.

Mercoledì 7 Agosto

Notte: Durante la notte a Cesenatico il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 16%. Le temperature si manterranno intorno ai +26,1°C con una brezza leggera da Sud – Sud Est a 3,9km/h.

Mattina: La mattina si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature saliranno fino a +26,5°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 3,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 2%. Le temperature massime raggiungeranno i +31,3°C con una brezza proveniente da Nord Est a 14,7km/h.

Sera: In serata si avranno poche nuvole con una copertura del 15%. Le temperature si attesteranno sui +26,5°C con una brezza proveniente da Sud Est a 9,2km/h.

Giovedì 8 Agosto

Notte: Durante la notte a Cesenatico si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 59%. Le temperature si manterranno intorno ai +24,8°C con una brezza leggera da Sud Ovest a 6,2km/h.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’87%. Le temperature saliranno fino a +24,6°C con una brezza leggera da Ovest – Sud Ovest a 9,1km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio si avrà pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’83%. Le temperature massime raggiungeranno i +24,1°C con una brezza leggera da Ovest a 8km/h.

Sera: In serata si prevede cielo coperto con una copertura del 88%. Le temperature si attesteranno sui +23,9°C con una brezza leggera da Ovest a 8,1km/h.

In base alle previsioni meteo, i prossimi giorni a Cesenatico saranno caratterizzati da variazioni delle condizioni atmosferiche. Si consiglia di prestare attenzione alle previsioni aggiornate per pianificare al meglio le attività all’aperto.

