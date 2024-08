Previsioni Meteo Chiavari: il bollettino per domani sabato 24 agosto

MeteoWeb

Sabato 24 Agosto a Chiavari si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno e poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno piuttosto gradevoli, con valori che oscilleranno tra i +22,5°C e i +28°C. La percezione della temperatura sarà leggermente superiore, ma comunque confortevole.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa, ma senza rischio di piogge. Le temperature si attesteranno intorno ai +23°C, con una percezione di +24°C. Il vento soffierà da Est – Nord Est a una velocità di circa 5-6 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa in diminuzione. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +28°C, con una percezione di +28,6°C. Il vento sarà debole, proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche leggere.

In serata, le condizioni meteorologiche non subiranno variazioni significative, con nubi sparse e una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di +23,2°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 24 Agosto a Chiavari indicano una giornata caratterizzata da bel tempo, con temperature piacevoli e venti leggeri. Le condizioni meteo si confermano stabili anche per i prossimi giorni, senza rischio di precipitazioni e con un clima ideale per godersi le bellezze di Chiavari e dei suoi dintorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.3° perc. +23.4° Assenti 6.1 NE max 5.1 Grecale 65 % 1017 hPa 3 cielo sereno +22.7° perc. +22.8° Assenti 7.3 ENE max 6.7 Grecale 68 % 1017 hPa 6 cielo sereno +23.8° perc. +24° Assenti 5.5 ENE max 5.1 Grecale 69 % 1018 hPa 9 cielo sereno +27.1° perc. +27.9° Assenti 5.1 SSO max 4 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 cielo sereno +27.9° perc. +28.6° Assenti 8.2 SSO max 7.5 Libeccio 53 % 1018 hPa 15 cielo sereno +27.6° perc. +28.1° Assenti 5.4 SO max 5.5 Libeccio 52 % 1017 hPa 18 cielo sereno +24.2° perc. +24.4° Assenti 1.8 NNO max 3.4 Maestrale 66 % 1016 hPa 21 nubi sparse +23.4° perc. +23.3° Assenti 6.6 N max 6.4 Tramontana 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 20:08

