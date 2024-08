Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani domenica 18 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 18 Agosto a Chiavari indicano condizioni meteorologiche variabili durante la giornata. Al mattino, ci si aspetta pioggia moderata con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

Nel corso della mattinata, la pioggia moderata continuerà a interessare la zona, con intensità e quantità di precipitazioni che potrebbero diminuire leggermente. Le raffiche di vento provenienti da Sud – Sud Est potrebbero raggiungere i 20-25 km/h, mantenendo un’umidità elevata intorno all’85%.

Nel pomeriggio, la situazione non subirà variazioni significative, con piogge leggere che continueranno a interessare la zona di Chiavari. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +25°C, con una percezione di calore leggermente superiore.

In serata, la pioggia potrebbe diminuire leggermente di intensità, ma il cielo rimarrà coperto con possibilità di precipitazioni leggere. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C, con una percezione di calore simile.

In conclusione, Domenica 18 Agosto a Chiavari sarà caratterizzata da un clima instabile, con piogge moderate e copertura nuvolosa prevalente. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo in evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare la giornata. Resta aggiornato sulle previsioni meteo per i prossimi giorni per pianificare al meglio le tue attività.

Tutti i dati meteo di Domenica 18 Agosto a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +23.5° perc. +24° prob. 15 % 5.8 SE max 8.9 Scirocco 83 % 1011 hPa 3 pioggia leggera +22.9° perc. +23.5° 0.49 mm 8.2 ESE max 11.1 Scirocco 85 % 1009 hPa 6 pioggia moderata +22.7° perc. +23.4° 2.45 mm 9.5 SE max 13.8 Scirocco 88 % 1009 hPa 9 pioggia moderata +23.9° perc. +24.5° 2.25 mm 14.1 SSE max 20.7 Scirocco 85 % 1009 hPa 12 pioggia leggera +24.2° perc. +24.8° 0.82 mm 12.8 SE max 17.8 Scirocco 84 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +25° perc. +25.6° 0.32 mm 14.8 SE max 18.4 Scirocco 77 % 1006 hPa 18 pioggia leggera +23.2° perc. +23.7° 0.61 mm 10.3 ENE max 11.3 Grecale 83 % 1006 hPa 21 pioggia leggera +21° perc. +21.4° 0.61 mm 13.5 N max 16.2 Tramontana 88 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 20:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.