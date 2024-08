Previsioni Meteo Chiavari: tutti i dettagli per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Chiavari per Giovedì 22 Agosto prevedono condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. Tuttavia, nel corso della mattina sono attese precipitazioni leggere, che potrebbero proseguire fino al primo pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa (1-4%) e temperature intorno ai 24°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Est a una velocità di circa 5-6 km/h.

Al mattino, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa tra l’1% e il 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai 25-28°C, con una leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Verso le 9:00, è prevista la comparsa di piogge leggere con una probabilità del 6%.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno con intensità variabile, con una probabilità che oscilla tra il 6% e il 16%. Le temperature massime saranno di circa 28-29°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 63-65%.

In serata, il cielo tornerà a schiarirsi, con una copertura nuvolosa quasi assente. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 24-26°C, mentre l’umidità aumenterà fino all’82%.

In conclusione, per Giovedì 22 Agosto a Chiavari, ci aspettiamo una giornata con alternanza di schiarite e precipitazioni leggere, con temperature gradevoli e venti di intensità moderata. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno al bel tempo e temperature stabili.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Chiavari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.4° perc. +24.9° Assenti 5.3 NNE max 4.9 Grecale 76 % 1013 hPa 3 cielo sereno +24.2° perc. +24.6° Assenti 6.6 NNE max 5.8 Grecale 74 % 1013 hPa 6 cielo sereno +25.2° perc. +25.6° Assenti 4.8 N max 4.9 Tramontana 71 % 1013 hPa 9 pioggia leggera +27.8° perc. +29.6° 0.1 mm 5.5 OSO max 4.6 Libeccio 65 % 1013 hPa 12 pioggia leggera +28.4° perc. +30.4° 0.23 mm 6.1 SO max 6.6 Libeccio 63 % 1012 hPa 15 cielo sereno +28.2° perc. +30.4° prob. 41 % 7.8 O max 8.1 Ponente 65 % 1012 hPa 18 cielo sereno +25.2° perc. +25.9° prob. 41 % 5.6 NO max 6.4 Maestrale 82 % 1012 hPa 21 cielo sereno +24.6° perc. +25.2° prob. 9 % 5.8 N max 6.4 Tramontana 80 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 20:11

