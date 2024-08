Previsioni Meteo Chieti: il bollettino per domani martedì 27 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Chieti per Martedì 27 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con un’alta percentuale di nuvole per gran parte della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che oscilleranno tra i +21,7°C e i +30,3°C. La temperatura percepita sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico accettabile.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con temperature in aumento fino a raggiungere i +30,1°C verso le 11:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere che potranno raggiungere i 18km/h. L’umidità si attesterà intorno al 45% con una pressione atmosferica di 1014hPa.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto, con temperature che si manterranno intorno ai +29,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, con raffiche che potranno arrivare fino a 19,3km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 11%, ma al momento non sono previste piogge significative.

In serata, le condizioni meteorologiche tenderanno a migliorare leggermente, con nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,9°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest e una probabilità di piogge molto bassa, intorno all’8%.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 27 Agosto a Chieti indicano una giornata con cielo coperto e temperature elevate. Non sono previste precipitazioni significative, ma è consigliabile prestare attenzione alle variazioni della pressione atmosferica e alla velocità del vento. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa e un abbassamento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Martedì 27 Agosto a Chieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +24.1° perc. +24.2° prob. 1 % 6.4 OSO max 7.4 Libeccio 61 % 1013 hPa 3 cielo coperto +23.6° perc. +23.6° prob. 2 % 6.8 O max 9 Ponente 59 % 1013 hPa 6 cielo coperto +25.6° perc. +25.5° prob. 2 % 6.7 NO max 12.3 Maestrale 52 % 1014 hPa 9 cielo coperto +28.6° perc. +28.7° Assenti 14.7 NNO max 16.3 Maestrale 45 % 1015 hPa 12 cielo coperto +30.3° perc. +30.8° Assenti 20.1 N max 18.8 Tramontana 46 % 1014 hPa 15 nubi sparse +28.2° perc. +29.2° prob. 36 % 14.1 NNO max 14.5 Maestrale 55 % 1014 hPa 18 cielo coperto +21.7° perc. +21.8° prob. 40 % 9.6 OSO max 11.9 Libeccio 71 % 1015 hPa 21 nubi sparse +22.1° perc. +22° prob. 11 % 8.4 OSO max 8.7 Libeccio 63 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 19:41

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.