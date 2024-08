Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per domani mercoledì 7 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 7 Agosto a Chieti mostrano condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, ci si aspetta una copertura nuvolosa con temperature in aumento, mentre nel pomeriggio sono previste precipitazioni leggere.

Durante la mattina, la città di Chieti sarà interessata da una copertura nuvolosa che raggiungerà il 71% intorno alle 8:00, con temperature che saliranno fino a +31,2°C. Il vento soffierà da Nord Est con una velocità di 10,5km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà leggermente con la comparsa di piogge leggere. Verso le 12:00 e le 13:00, è prevista una probabilità del 25% di precipitazioni, con una temperatura che si attesterà intorno ai +32°C. Il vento continuerà a provenire da Est – Nord Est con una velocità di circa 15km/h.

In serata, il cielo si schiarirà nuovamente, con una copertura nuvolosa intorno al 10%. Le temperature si abbasseranno leggermente, raggiungendo i +24,6°C intorno alle 23:00. Il vento soffierà da Sud Ovest con una velocità di 5,8km/h.

In base alle previsioni per i prossimi giorni a Chieti, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con cieli sereni e temperature stabili. Tuttavia, è consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti repentini nelle previsioni del tempo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +24.2° perc. +24.1° Assenti 6.4 SO max 5.9 Libeccio 54 % 1011 hPa 3 nubi sparse +23.6° perc. +23.5° Assenti 4.7 SO max 4.4 Libeccio 57 % 1011 hPa 6 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 2.1 ONO max 3 Maestrale 49 % 1012 hPa 9 nubi sparse +31.2° perc. +30.8° prob. 5 % 10.5 NE max 7.6 Grecale 38 % 1012 hPa 12 pioggia leggera +32.2° perc. +31.9° 0.21 mm 15.2 ENE max 13.9 Grecale 36 % 1011 hPa 15 poche nuvole +30.8° perc. +30.8° prob. 33 % 14.3 ENE max 13.4 Grecale 41 % 1011 hPa 18 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° prob. 33 % 2.8 ESE max 5.3 Scirocco 56 % 1011 hPa 21 poche nuvole +24.6° perc. +24.8° prob. 2 % 7.7 SSO max 7.5 Libeccio 62 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:05 e tramonta alle ore 20:11

