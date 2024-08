Previsioni Meteo Chieti: tutti i dettagli per la prossima settimana 19 – 22 Agosto

MeteoWeb

Lunedì 19 Agosto si prevede una giornata con cielo coperto a Chieti. Durante la notte, ci sarà una copertura nuvolosa al 95% con temperature intorno ai 20°C e venti da Sud Ovest a 5,9km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 36%, senza piogge significative. Al mattino, il cielo resterà coperto al 97% con temperature stabili e venti leggermente più intensi. Nel pomeriggio, la pioggia diventerà più consistente, con precipitazioni moderate e copertura nuvolosa al 100%. In serata, la pioggia continuerà con copertura nuvolosa al 100% e temperature intorno ai 20°C. I venti saranno da Nord con raffiche fino a 13,5km/h e probabilità di piogge leggere del 90%.

Martedì 20 Agosto vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Durante la notte, ci sarà ancora pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%, con temperature intorno ai 19°C e venti da Ovest a 6,8km/h. Al mattino, il cielo sarà coperto al 100% con probabilità di piogge leggere del 98% e venti leggeri da Ovest. Nel pomeriggio, la copertura nuvolosa si ridurrà al 95% e le temperature saliranno fino ai 24°C, con probabilità di piogge leggere al 67%. In serata, il cielo si libererà dalle nuvole con probabilità di piogge leggere del 70% e venti da Nord a 8,6km/h.

Mercoledì 21 Agosto si prospetta una giornata di bel tempo. Durante la notte, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 5% e temperature intorno ai 20°C. Al mattino, le condizioni non cambieranno, con cielo sereno al 0% e temperature stabili. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà con copertura nuvolosa al 6% e temperature fino ai 27-28°C. In serata, il cielo sereno sarà ancora protagonista con copertura nuvolosa al 7% e temperature intorno ai 25°C.

Giovedì 22 Agosto si conferma come una giornata di bel tempo. Durante la notte, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa al 1% e temperature intorno ai 21°C. Al mattino, le condizioni non cambieranno molto, con cielo sereno al 8% e temperature stabili. Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà con copertura nuvolosa al 9% e temperature fino ai 27-28°C. In serata, il cielo sereno sarà ancora protagonista con copertura nuvolosa al 1% e temperature intorno ai 22°C.

Lunedì 19 Agosto

Lunedì 19 Agosto si prospetta una giornata caratterizzata da cielo coperto a Chieti. Durante la notte, la copertura nuvolosa sarà del 95% con temperature intorno ai 20°C e venti provenienti da Sud Ovest con velocità di circa 5,9km/h. La probabilità di precipitazioni si attesterà intorno al 36% senza piogge significative.

Al mattino, la situazione meteorologica non cambierà molto, con cielo coperto al 97% e temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C. La velocità del vento sarà leggermente superiore, con raffiche fino a 5,3km/h provenienti da Sud – Sud Ovest. La probabilità di piogge leggere aumenterà al 40%.

Nel pomeriggio, la pioggia diventerà più consistente, con precipitazioni moderate e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 22-23°C, con venti che potranno raggiungere i 16,7km/h provenienti da Nord. La probabilità di piogge aumenterà al 68%.

In serata, la pioggia continuerà a caratterizzare il clima a Chieti, con copertura nuvolosa al 100% e temperature che si manterranno intorno ai 20°C. I venti saranno ancora provenienti da Nord con raffiche fino a 13,5km/h. La probabilità di piogge leggere sarà del 90%.

Martedì 20 Agosto

Martedì 20 Agosto vedrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche rispetto al giorno precedente a Chieti. Durante la notte, la pioggia leggera sarà ancora presente con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 19°C. I venti provenienti da Ovest soffieranno a 6,8km/h.

Al mattino, il cielo sarà ancora coperto al 100% con temperature che si manterranno intorno ai 19-20°C. La probabilità di piogge leggere sarà del 98% con venti leggeri da Ovest a 5,9km/h. Le precipitazioni saranno di circa 0.15mm.

Nel pomeriggio, la situazione migliorerà leggermente con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 95% e temperature che saliranno fino ai 24°C. La probabilità di piogge leggere diminuirà al 67% con venti da Nord a 9,6km/h.

In serata, il cielo si libererà dalle nuvole con una copertura nuvolosa al 59% e temperature intorno ai 23°C. La probabilità di piogge leggere sarà del 70% con venti da Nord a 8,6km/h.

Mercoledì 21 Agosto

Mercoledì 21 Agosto si prospetta una giornata di bel tempo a Chieti. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 5% e temperature intorno ai 20°C. I venti leggeri da Ovest – Sud Ovest soffieranno a 7,6km/h.

Al mattino, le condizioni meteorologiche non cambieranno, con cielo sereno al 0% e temperature che si manterranno intorno ai 20-21°C. La probabilità di piogge sarà molto bassa, intorno al 4%, con venti da Ovest a 8,1km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, con una copertura nuvolosa al 6% e temperature che saliranno fino ai 27-28°C. La probabilità di piogge sarà del 0% con venti da Nord a 12,9km/h.

In serata, il cielo sereno sarà ancora protagonista con una copertura nuvolosa al 7% e temperature intorno ai 25°C. La probabilità di piogge sarà del 2% con venti da Nord – Nord Est a 9,3km/h.

Giovedì 22 Agosto

Giovedì 22 Agosto si conferma come una giornata di bel tempo a Chieti. Durante la notte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa al 1% e temperature intorno ai 21°C. I venti leggeri da Sud Ovest soffieranno a 7,6km/h.

Al mattino, le condizioni meteorologiche non cambieranno molto, con cielo sereno al 8% e temperature che si manterranno intorno ai 21-22°C. La probabilità di piogge sarà molto bassa, intorno al 8%, con venti leggeri da Sud Ovest a 7,7km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà, con una copertura nuvolosa al 9% e temperature che saliranno fino ai 27-28°C. La probabilità di piogge sarà del 0% con venti da Nord a 12,9km/h.

In serata, il cielo sereno sarà ancora protagonista con una copertura nuvolosa al 1% e temperature intorno ai 22°C. La probabilità di piogge sarà del 0% con venti da Sud Ovest a 7,6km/h.

In conclusione, la settimana a Chieti si aprirà con piogge moderate il Lunedì, per poi assistere a un miglioramento delle condizioni meteorologiche nei giorni successivi, con cieli sereni e temperature in aumento. Sembra che Martedì e Mercoledì saranno le giornate più soleggiate, ideali per godersi il bel tempo in città.

