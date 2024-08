Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: il bollettino per domani lunedì 5 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Colle di Val d’Elsa indicano condizioni stabili durante la giornata. La copertura nuvolosa sarà variabile, con momenti di cielo sereno alternati a nubi sparse e cielo coperto.

Durante la notte, si prevedono nubi sparse con una percentuale di copertura nuvolosa che varia tra il 60% e l’84%. Le temperature si manterranno intorno ai +22°C, con una leggera brezza di vento proveniente prevalentemente da Nord Est.

Nella mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 50%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +33°C verso le ore centrali della giornata. Il vento sarà leggero, con una direzione prevalente da Est.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica vedrà un aumento della copertura nuvolosa, con cielo che si presenterà coperto intorno al 90%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +36°C, con venti che potranno soffiare fino a 18km/h provenienti da Nord Ovest.

In serata, le nubi sparse torneranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 25%. Le temperature caleranno gradualmente, mantenendosi comunque piacevoli intorno ai +24°C. Il vento sarà leggero proveniente da Ovest.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 5 Agosto a Colle di Val d’Elsa indicano una giornata con alternanza di nubi sparse e cielo coperto, temperature elevate durante il giorno e venti leggeri. Per i prossimi giorni, si prevede un mantenimento delle condizioni meteorologiche stabili, con temperature che si manterranno su valori estivi e una leggera variabilità della copertura nuvolosa.

Tutti i dati meteo di Lunedì 5 Agosto a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +22.1° perc. +22.1° Assenti 3.2 NNE max 3.6 Grecale 66 % 1011 hPa 4 nubi sparse +21.2° perc. +21.1° Assenti 3.5 E max 3.6 Levante 69 % 1011 hPa 7 nubi sparse +28.4° perc. +28.2° Assenti 5.1 ENE max 6.2 Grecale 43 % 1011 hPa 10 nubi sparse +35.4° perc. +34.6° Assenti 2.7 NE max 3.3 Grecale 27 % 1010 hPa 13 cielo coperto +36.8° perc. +35.5° Assenti 10.9 NNO max 11.3 Maestrale 22 % 1008 hPa 16 cielo coperto +34.9° perc. +34° Assenti 18 ONO max 16 Maestrale 27 % 1008 hPa 19 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.5 O max 7.5 Ponente 56 % 1010 hPa 22 nubi sparse +23.6° perc. +23.7° Assenti 0.5 O max 2.2 Ponente 67 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:13 e tramonta alle ore 20:29

