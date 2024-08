Previsioni Meteo Colle di Val d’Elsa: tutti i dettagli per domani lunedì 19 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Colle di Val d’Elsa per Lunedì 19 Agosto prevedono una giornata caratterizzata da cielo coperto con nubi sparse e pioggia leggera nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +19°C e i +30°C.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con una probabilità di pioggia bassa. Le temperature si attesteranno intorno ai +22°C, con una percezione di caldo leggera. Il vento soffierà da Nord Est con intensità variabile tra i 10 e i 15 km/h.

Nel pomeriggio, le nubi sparse tenderanno a diradarsi, ma la copertura nuvolosa rimarrà elevata. Le temperature massime raggiungeranno i +30°C, con una percezione di caldo che potrebbe aumentare leggermente. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 25 km/h provenienti sempre da Nord Est.

In serata, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con una probabilità di piogge leggere. Le temperature caleranno intorno ai +20°C, garantendo una serata fresca e piacevole. Il vento sarà ancora presente, ma con intensità più contenuta rispetto al pomeriggio.

In conclusione, le previsioni meteo per Lunedì 19 Agosto a Colle di Val d’Elsa indicano una giornata variabile con possibili precipitazioni nel tardo pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori estivi, ma non eccessivamente caldi. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo durante la giornata e di essere preparati a eventuali piogge leggere.

Tutti i dati meteo di Lunedì 19 Agosto a Colle di Val d’Elsa

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +19.6° perc. +19.9° prob. 13 % 3.1 ENE max 3.3 Grecale 87 % 1007 hPa 4 cielo coperto +19° perc. +19.4° prob. 4 % 3.9 NNE max 4 Grecale 90 % 1007 hPa 7 cielo coperto +22.9° perc. +23.2° prob. 1 % 7.5 NE max 12.5 Grecale 73 % 1008 hPa 10 nubi sparse +28.9° perc. +28.8° prob. 5 % 12.9 NE max 15 Grecale 43 % 1008 hPa 13 cielo coperto +29.7° perc. +29.2° prob. 4 % 13.2 NNE max 15 Grecale 39 % 1008 hPa 16 cielo coperto +27.2° perc. +27.6° prob. 17 % 24.6 NNE max 29.6 Grecale 50 % 1008 hPa 19 cielo coperto +21.2° perc. +21.4° prob. 32 % 5.3 NE max 10 Grecale 78 % 1011 hPa 22 nubi sparse +19.2° perc. +19.5° prob. 9 % 3.3 ENE max 3.6 Grecale 87 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 20:08

