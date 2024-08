Previsioni Meteo Como: il bollettino per il weekend 30 Agosto – 1 Settembre

MeteoWeb

Nel fine settimana a Como si prevedono temperature elevate e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, garantendo un clima piacevole per attività all’aperto. Le temperature oscilleranno tra i +22,9°C e i +33,1°C, con venti che varieranno da Nord a Sud. Resta consigliabile monitorare le previsioni per eventuali cambiamenti improvvisi.

Venerdì 30 Agosto

Notte: Durante la notte a Como, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,9°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a 8,9km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature saliranno fino a +28,1°C, con una leggera brezza proveniente da Nord a 1,4km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature raggiungeranno i +33°C, con una brezza leggera proveniente da Sud Ovest a 5,6km/h.

Sera: In serata si avranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si attesteranno sui +26,5°C, con una brezza leggera proveniente da Nord a 7km/h.

Sabato 31 Agosto

Notte: Durante la notte a Como, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,4°C, con una brezza proveniente da Nord – Nord Est a 8,6km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da un cielo coperto al 100% con temperature che saliranno fino a +27,7°C. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a 3,4km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +33,1°C. Il vento sarà debole proveniente da Sud – Sud Ovest a 6km/h.

Sera: In serata si avranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 56%. Le temperature si attesteranno sui +26,3°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est a 5,1km/h.

Domenica 1 Settembre

Notte: Durante la notte a Como, ci sarà cielo coperto con una copertura nuvolosa dell’87%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,3°C, con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est a 8km/h.

Mattina: La mattina sarà caratterizzata da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 57%. Le temperature saliranno fino a +30,3°C, con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest a 2,3km/h.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. Le temperature raggiungeranno i +33,1°C, con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest a 6,4km/h.

Sera: In serata si avranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 28%. Le temperature si attesteranno sui +26,1°C, con una brezza leggera proveniente da Nord a 8km/h.

In conclusione, il fine settimana a Como si preannuncia con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le brezze leggere accompagneranno le giornate, garantendo un clima piacevole per godersi le attività all’aperto. Resta sempre consigliabile tenere d’occhio le previsioni aggiornate per eventuali cambiamenti improvvisi.

