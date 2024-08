Previsioni Meteo Como: tutti i dettagli per domani venerdì 30 agosto

MeteoWeb

Venerdì 30 Agosto a Como si prospetta una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Le previsioni meteo indicano condizioni che vanno dal cielo sereno alle nubi sparse, con una copertura nuvolosa che oscilla tra il 7% e l’84%. Le temperature si manterranno piuttosto elevate, con valori che raggiungeranno i +32,6°C durante il pomeriggio.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa tra l’1% e il 15%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,2°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Nord a una velocità di circa 8-9 km/h.

Al risveglio, la mattina si presenterà con nubi sparse che copriranno il cielo per il 62-84%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +29,5°C verso le 09:00. Il vento sarà debole, con una direzione variabile tra Nord e Sud.

Nel corso del pomeriggio, le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 32-46%. Le temperature massime si registreranno intorno ai +32,6°C, con una percezione termica leggermente inferiore. Il vento sarà prevalentemente da Sud-Ovest, con intensità variabile tra 4,4 e 6,4 km/h.

In serata, il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, con una copertura che oscillerà tra il 32% e il 72%. Le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai +23-25°C. Il vento continuerà a soffiare da Nord con intensità tra i 6 e i 13 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Como indicano un’alternanza di condizioni atmosferiche, con cieli variabili e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e adeguarsi di conseguenza per affrontare al meglio la giornata.

Tutti i dati meteo di Venerdì 30 Agosto a Como

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +22.2° perc. +22.2° Assenti 8.6 N max 10.1 Tramontana 66 % 1018 hPa 3 cielo sereno +21.4° perc. +21.4° Assenti 8.5 NNE max 9.5 Grecale 67 % 1018 hPa 6 poche nuvole +22° perc. +22° Assenti 7.2 NNE max 9.1 Grecale 66 % 1018 hPa 9 nubi sparse +29.5° perc. +29.3° Assenti 2.2 SSO max 1.7 Libeccio 42 % 1018 hPa 12 nubi sparse +32.2° perc. +31.7° Assenti 6.3 SSO max 5.3 Libeccio 35 % 1017 hPa 15 nubi sparse +32.3° perc. +31.6° Assenti 4.9 OSO max 4.4 Libeccio 33 % 1015 hPa 18 nubi sparse +26.8° perc. +27.4° Assenti 4.4 NNO max 4.5 Maestrale 52 % 1016 hPa 21 nubi sparse +24.2° perc. +24.1° Assenti 8.7 N max 10.3 Tramontana 58 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 20:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.