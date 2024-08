Previsioni Meteo Copertino: il bollettino per domani mercoledì 28 agosto

MeteoWeb

Mercoledì 28 Agosto a Copertino si prospetta una giornata con condizioni meteo stabili e temperature elevate. Le previsioni del tempo indicano nubi sparse al mattino, che tenderanno a diradarsi nel corso della giornata, lasciando spazio a un cielo sereno nel pomeriggio e nella serata.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa sarà intorno al 30%, con temperature che si attesteranno intorno ai 30°C. Il vento soffierà da nord-ovest con una velocità di circa 8km/h, mentre l’umidità sarà del 50%.

Nel pomeriggio, le nuvole si diraderanno ulteriormente, lasciando spazio a un cielo poco nuvoloso con una copertura intorno al 20%. Le temperature massime raggiungeranno i 33°C, con una leggera diminuzione dell’umidità al 40%. Il vento sarà sempre da ovest con una velocità di 10km/h.

In serata, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa inferiore al 10%. Le temperature si manterranno intorno ai 28°C, con un lieve aumento dell’umidità al 65%. Il vento sarà debole, con una velocità intorno ai 5km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 28 Agosto a Copertino indicano una giornata con temperature elevate e un clima generalmente stabile. Le condizioni del tempo si presenteranno favorevoli per svolgere attività all’aperto, con un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 28 Agosto a Copertino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +26.3° perc. +26.3° Assenti 6.5 NNE max 7.8 Grecale 62 % 1013 hPa 4 poche nuvole +25.5° perc. +25.9° Assenti 10.2 NNO max 13.8 Maestrale 72 % 1013 hPa 7 poche nuvole +28.9° perc. +30.5° Assenti 10 N max 9.8 Tramontana 58 % 1014 hPa 10 poche nuvole +32.9° perc. +33.2° Assenti 8.2 ONO max 9.8 Maestrale 38 % 1014 hPa 13 poche nuvole +32.7° perc. +33.3° prob. 8 % 6.3 O max 11.6 Ponente 40 % 1014 hPa 16 poche nuvole +30.3° perc. +31.4° prob. 30 % 11.8 OSO max 12.1 Libeccio 49 % 1013 hPa 19 cielo sereno +27.6° perc. +29.3° prob. 12 % 2 SO max 5.7 Libeccio 65 % 1015 hPa 22 cielo sereno +27.1° perc. +28.6° prob. 14 % 7.1 ONO max 9.7 Maestrale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:21

