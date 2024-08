Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani giovedì 22 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 22 Agosto a Corato indicano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede cielo sereno con temperature in lieve aumento, mentre nel pomeriggio sono attese alcune nubi sparse che potrebbero portare ad un leggero calo delle temperature.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +24°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà del 73% e la pressione atmosferica di 1012hPa.

Nel pomeriggio, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa intorno al 55%. Le temperature massime saranno di circa +28°C con una brezza proveniente da Nord Est. L’umidità aumenterà leggermente al 57% e la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1011hPa.

In serata, il cielo tornerà a essere sereno con una copertura nuvolosa al 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai +25°C con una brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità sarà del 64% e la pressione atmosferica si manterrà costante a 1013hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Corato per Giovedì 22 Agosto indicano una giornata all’insegna del bel tempo, con temperature gradevoli e venti di intensità moderata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni di temperatura nel corso della giornata e di mantenere un’adeguata idratazione. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo nei prossimi giorni a Corato.

Tutti i dati meteo di Giovedì 22 Agosto a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +23.5° perc. +23.9° Assenti 15 ONO max 24.4 Maestrale 77 % 1012 hPa 4 cielo sereno +22.6° perc. +23° Assenti 13.9 ONO max 21.9 Maestrale 81 % 1012 hPa 7 cielo sereno +25.6° perc. +25.8° Assenti 12.6 ONO max 15.1 Maestrale 64 % 1012 hPa 10 cielo sereno +28.5° perc. +29.2° Assenti 14.1 N max 14.1 Tramontana 52 % 1012 hPa 13 cielo sereno +29.1° perc. +29.8° prob. 1 % 17.6 NNE max 15 Grecale 50 % 1011 hPa 16 nubi sparse +28° perc. +28.7° prob. 1 % 15.7 NE max 15.7 Grecale 53 % 1011 hPa 19 cielo sereno +25.9° perc. +26.3° Assenti 6 NNE max 8.2 Grecale 65 % 1012 hPa 22 cielo sereno +25.4° perc. +25.6° Assenti 5.1 ONO max 6.4 Maestrale 63 % 1013 hPa Il sole sorge alle ore 06:14 e tramonta alle ore 19:38

