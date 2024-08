Previsioni Meteo Corato: il bollettino per domani sabato 3 agosto

MeteoWeb

Sabato 3 Agosto a Corato si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa che aumenterà gradualmente nel corso della mattina. Le temperature si manterranno intorno ai +27-28°C con una leggera brezza proveniente dall’Ovest.

Durante il pomeriggio, le nuvole aumenteranno di intensità, portando a una copertura nuvolosa che raggiungerà il suo picco intorno al 75%. Le temperature massime saranno di circa +33-34°C con una brezza vivace che soffierà da Nord – Nord Est. Verso sera, è prevista la possibilità di piogge leggere, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà fino al 78%. Le temperature si attesteranno intorno ai +26-29°C con una brezza che si sposterà verso Est – Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 3 Agosto a Corato indicano una giornata con un aumento della nuvolosità nel corso della giornata e la possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature massime si manterranno intorno ai +33-34°C, mentre le minime si attesteranno sui +26-28°C. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo e di essere preparati per eventuali precipitazioni nel pomeriggio.

Tutti i dati meteo di Sabato 3 Agosto a Corato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +27.7° perc. +27.6° Assenti 8.5 OSO max 12.5 Libeccio 43 % 1006 hPa 4 poche nuvole +26.2° perc. +26.2° Assenti 7.4 O max 11.4 Ponente 44 % 1006 hPa 7 cielo sereno +30.6° perc. +29.6° Assenti 11.9 ONO max 16.5 Maestrale 33 % 1006 hPa 10 poche nuvole +33.4° perc. +32.7° Assenti 13.9 N max 16.6 Tramontana 31 % 1006 hPa 13 nubi sparse +32° perc. +33.1° Assenti 25.6 NE max 24.1 Grecale 44 % 1006 hPa 16 pioggia leggera +29.6° perc. +30.1° 0.12 mm 9.1 ESE max 15.4 Scirocco 47 % 1006 hPa 19 nubi sparse +27° perc. +28.3° prob. 15 % 15 N max 24.6 Tramontana 63 % 1008 hPa 22 cielo coperto +26.5° perc. +26.5° prob. 5 % 9.8 N max 14.3 Tramontana 69 % 1009 hPa Il sole sorge alle ore 05:55 e tramonta alle ore 20:05

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.