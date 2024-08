Previsioni Meteo Corato: il bollettino per la prossima settimana 12 – 15 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Corato indicano cielo sereno e temperature in aumento. Ventilazione leggera proveniente da diverse direzioni accompagnerà le giornate soleggiate. Le massime toccheranno i 34,1°C, garantendo una settimana calda e ideale per attività all’aperto.

Lunedì 12 Agosto

Notte: Il cielo sarà sereno con una temperatura di +26,1°C e una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest con velocità di 2,6km/h.

Mattina: La giornata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +27,7°C percepita come +27,6°C. Il vento soffierà da Ovest a 9,8km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura che raggiungerà i +33,1°C e una leggera brezza da Nord Est a 15km/h.

Sera: La serata sarà all’insegna del sereno con una temperatura di +28,2°C e una brezza leggera da Ovest a 4,8km/h.

Martedì 13 Agosto

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +27°C e una leggera brezza da Ovest – Nord Ovest a 3,4km/h.

Mattina: La mattinata proseguirà con cielo sereno e una temperatura che raggiungerà i +31,5°C percepiti come +30,5°C. Il vento sarà da Nord a 6,3km/h.

Pomeriggio: Il sole sarà ancora protagonista con una temperatura massima di +34°C e una brezza da Nord Est a 15,2km/h.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +27,7°C con una leggera brezza da Ovest a 4,5km/h.

Mercoledì 14 Agosto

Notte: Il cielo sarà per lo più sereno con una temperatura di +27,1°C e una leggera brezza da Sud Ovest a 2,9km/h.

Mattina: La temperatura salirà fino a +32,1°C con cielo sereno e una brezza da Nord – Nord Est a 5,8km/h.

Pomeriggio: Il sole continuerà a splendere con una temperatura massima di +34,1°C e una brezza da Est – Nord Est a 17,9km/h.

Sera: La giornata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +28,6°C con una leggera brezza da Nord Est a 1km/h.

Giovedì 15 Agosto

Notte: Il cielo resterà sereno con una temperatura di +27,9°C e una brezza da Sud – Sud Est a 2,8km/h.

Mattina: La mattinata inizierà con cielo sereno e una temperatura di +31,1°C percepita come +30,5°C. Il vento sarà da Nord a 6,1km/h.

Pomeriggio: Il sole brillerà con una temperatura massima di +33°C e una brezza leggera da Nord – Nord Est a 7,4km/h.

Sera: La serata si concluderà con cielo sereno e una temperatura di +28,6°C con una leggera brezza da Nord Est a 1km/h.

In base alle previsioni meteo, la settimana a Corato si prospetta calda e soleggiata, ideale per godersi le giornate estive all’aperto.

