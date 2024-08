Previsioni Meteo Corigliano Calabro: il bollettino per domani giovedì 15 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 15 Agosto a Corigliano Calabro mostrano condizioni stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La temperatura massima si attesterà intorno ai 36°C nel primo pomeriggio, con una leggera diminuzione verso sera.

Durante la notte, il cielo sarà sereno e le temperature si manterranno intorno ai +27°C, con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest.

Al risveglio, la mattina si presenterà con un cielo limpido e temperature in rapida ascesa, superando i 30°C già nelle prime ore del giorno. Il vento sarà debole, proveniente da Nord – Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, il cielo resterà per lo più sereno, con la comparsa di qualche nuvola sparuta verso le ore centrali. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 35-36°C, con venti leggeri che soffieranno da Est – Nord Est.

La sera sarà caratterizzata da un cielo sereno e temperature gradevoli attorno ai 28°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest.

In base alle previsioni, nei prossimi giorni a Corigliano Calabro si prevede un mantenimento delle condizioni di bel tempo e temperature elevate, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa ma senza fenomeni meteorologici significativi in vista. Si consiglia di prestare attenzione alle temperature elevate, soprattutto nelle ore centrali della giornata, e di adottare le dovute precauzioni per evitare colpi di calore e disidratazione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 15 Agosto a Corigliano Calabro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +26.5° perc. +26.5° Assenti 5.5 SSO max 8.4 Libeccio 46 % 1014 hPa 3 cielo sereno +25.8° perc. +25.7° Assenti 5 SSO max 7 Libeccio 46 % 1013 hPa 6 cielo sereno +30.2° perc. +29.6° Assenti 1.2 NNO max 5.8 Maestrale 37 % 1014 hPa 9 cielo sereno +34.9° perc. +34° Assenti 9.6 NE max 10.1 Grecale 27 % 1015 hPa 12 cielo sereno +36.3° perc. +35.4° Assenti 10.8 NE max 10.7 Grecale 25 % 1013 hPa 15 nubi sparse +35.2° perc. +34.3° Assenti 4.1 ESE max 9 Scirocco 27 % 1013 hPa 18 poche nuvole +29.2° perc. +28.6° Assenti 5.5 SSO max 6.2 Libeccio 38 % 1014 hPa 21 cielo sereno +27.8° perc. +27.4° Assenti 8 SO max 10.9 Libeccio 38 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:09 e tramonta alle ore 19:46

