Previsioni Meteo Cormano: tutti i dettagli per domani sabato 10 agosto

MeteoWeb

Sabato 10 Agosto a Cormano si prospetta una giornata caratterizzata da condizioni meteo stabili e soleggiate. Le temperature si manterranno elevate durante l’arco della giornata, con cielo sereno e copertura nuvolosa quasi assente.

Mattina:

Durante la mattina, il cielo sarà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai +25°C alle 06:00, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +31,3°C alle 10:00. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche di brezza leggera provenienti da sud-est.

Pomeriggio:

Nel pomeriggio, il meteo a Cormano continuerà ad essere caratterizzato da cielo sereno e temperature elevate. Alle 13:00 si registrerà una temperatura di +33,5°C, che raggiungerà il picco di +33,8°C alle 14:00. La brezza leggera proveniente da sud-est contribuirà a mitigare leggermente il caldo.

Sera:

Anche in serata le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che si manterranno sopra i +28°C. Alle 20:00 si registrerà una temperatura di +28,2°C, che scenderà leggermente fino ai +26,5°C alle 23:00. Il vento sarà debole, con brezze che soffieranno da diverse direzioni.

In base alle previsioni meteo attuali, possiamo affermare che Sabato 10 Agosto a Cormano sarà caratterizzato da condizioni di bel tempo, con cielo sereno e temperature elevate. Le condizioni meteo si prevedono stabili anche per i prossimi giorni, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti nelle previsioni del tempo a Cormano.

Tutti i dati meteo di Sabato 10 Agosto a Cormano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +25° perc. +25.4° Assenti 3.2 ENE max 4.2 Grecale 68 % 1017 hPa 3 cielo sereno +23.7° perc. +24° Assenti 4.5 ENE max 5.7 Grecale 73 % 1018 hPa 6 cielo sereno +25.1° perc. +25.5° Assenti 3.1 ENE max 5.5 Grecale 68 % 1019 hPa 9 cielo sereno +30.1° perc. +31.6° Assenti 5.4 SE max 4.9 Scirocco 52 % 1019 hPa 12 cielo sereno +33° perc. +34.8° Assenti 8.6 SSE max 6 Scirocco 44 % 1018 hPa 15 cielo sereno +33.6° perc. +35.6° prob. 3 % 9.3 SSE max 6.7 Scirocco 43 % 1018 hPa 18 cielo sereno +30.2° perc. +32.7° prob. 3 % 6.2 S max 10.5 Ostro 57 % 1017 hPa 21 cielo sereno +27.7° perc. +29.5° Assenti 3.7 NNE max 3.8 Grecale 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:21 e tramonta alle ore 20:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.