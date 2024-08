Previsioni Meteo Cornaredo: il bollettino per domani mercoledì 14 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 14 Agosto a Cornaredo mostrano una giornata caratterizzata da variazioni climatiche significative. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99%, mentre le temperature oscilleranno tra i +26,7°C e i +30,2°C. Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a nubi sparse con una copertura del 54% e temperature che raggiungeranno i +33,1°C. La sera e la notte saranno caratterizzate da un cielo sereno con una copertura nuvolosa che varierà dal 4% al 6% e temperature che si attesteranno intorno ai +25,7°C.

Durante la giornata, la velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche leggere che non supereranno i 10,5km/h. La direzione del vento varierà da Sud a Nord Ovest, mantenendo una costante brezza leggera. Le precipitazioni saranno assenti per gran parte della giornata, ad eccezione di alcune deboli piogge leggere al mattino.

L’umidità relativa si manterrà intorno al 50-60%, mentre la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1010-1013hPa.

In base alle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Cornaredo, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche con un cielo sempre più sereno e temperature in lieve aumento. Tuttavia, è consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali variazioni improvvise.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +24.3° perc. +24.7° prob. 54 % 2.8 NE max 3.2 Grecale 74 % 1010 hPa 3 cielo sereno +22.1° perc. +22.6° prob. 39 % 3.1 SO max 3.1 Libeccio 87 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.8° perc. +23.4° prob. 35 % 1.5 ONO max 2.2 Maestrale 83 % 1011 hPa 9 cielo coperto +29.1° perc. +30.2° prob. 15 % 2.7 SSO max 2.7 Libeccio 53 % 1012 hPa 12 nubi sparse +32.6° perc. +32.6° prob. 4 % 10.2 SSO max 9.3 Libeccio 37 % 1011 hPa 15 nubi sparse +32.9° perc. +32.6° Assenti 9.9 SO max 9.9 Libeccio 35 % 1010 hPa 18 nubi sparse +29° perc. +29.9° Assenti 6.2 SO max 10.3 Libeccio 52 % 1010 hPa 21 cielo sereno +26.6° perc. +26.6° Assenti 3.5 ONO max 3.7 Maestrale 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 20:28

