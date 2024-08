Previsioni Meteo Cornaredo: tutti i dettagli per il weekend 16 – 18 Agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Cornaredo indicano un Venerdì con cielo coperto di nuvole durante la notte, seguito da una mattina e un pomeriggio con poche nuvole e temperature in aumento. Sabato si prevede un cielo coperto con possibili precipitazioni nel pomeriggio, mentre Domenica è attesa pioggia moderata per gran parte della giornata. Le temperature varieranno dai +17,8°C ai +33°C, con umidità che oscillerà tra il 33% e il 95%. Si consiglia di monitorare le variazioni del meteo e di adattare le attività all’aperto di conseguenza.

Venerdì 16 Agosto

Notte

Durante la notte a Cornaredo il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 88%. Le temperature si manterranno intorno ai +21°C con una leggera brezza proveniente da Ovest a una velocità di 6,9km/h. L’umidità sarà del 81% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1016hPa.

Mattina

La mattina si prevedono ancora poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 15%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29°C con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità diminuirà al 47% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà nuovamente poco nuvoloso con una copertura intorno al 16%. Le temperature massime saranno di +33°C con una leggera brezza proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità si attesterà al 33% e la pressione rimarrà costante sui 1013hPa.

Sera

In serata il cielo presenterà poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 16%. Le temperature si manterranno piacevoli attorno ai +25,9°C con una brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità aumenterà leggermente al 54% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1013hPa.

Sabato 17 Agosto

Notte

Durante la notte il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa dell’8%. Le temperature si manterranno intorno ai +23,9°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà del 61% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1013hPa.

Mattina

La mattina si prevedono poche nuvole con una copertura nuvolosa intorno al 94%. Le temperature saliranno fino a raggiungere i +29,6°C con una brezza proveniente da Sud. L’umidità sarà del 46% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1012hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 85%. Le temperature massime saranno di +31,2°C con una brezza leggera proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità aumenterà al 42% e la pressione rimarrà costante sui 1011hPa.

Sera

In serata si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno sui +21,5°C con una brezza leggera proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà dell’86% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1009hPa.

Domenica 18 Agosto

Notte

Durante la notte si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,2°C con una brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 92% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1008hPa.

Mattina

La mattina si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +19,6°C con una brezza proveniente da Nord Est. L’umidità sarà del 95% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1008hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature massime saranno di +19,9°C con una brezza vivace proveniente da Nord. L’umidità sarà del 90% e la pressione rimarrà costante sui 1008hPa.

Sera

In serata si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno sui +17,8°C con una brezza proveniente da Nord Ovest. L’umidità sarà del 91% e la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1007hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Cornaredo si preannuncia variabile, con una giornata di Venerdì all’insegna del bel tempo, un Sabato con un aumento delle nuvole e possibili precipitazioni nel pomeriggio e una Domenica all’insegna della pioggia. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e di pianificare le attività all’aperto di conseguenza.

