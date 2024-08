Previsioni Meteo Corsico: tutti i dettagli per domani venerdì 2 agosto

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 2 Agosto a Corsico prevedono condizioni generalmente stabili durante la giornata, con un’alternanza di cielo sereno e poche nuvole. Tuttavia, nel corso della serata sono attese precipitazioni, inizialmente leggere per poi intensificarsi.

Durante la notte, il cielo sarà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno intorno ai 21°C, con una percezione di calore leggermente superiore. Il vento soffierà da Est – Nord Est con una velocità compresa tra i 3km/h e i 6km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con una leggera copertura nuvolosa. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 29°C verso le 10:00. Il vento sarà prevalentemente da Sud – Sud Est con una velocità tra i 3km/h e i 5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e le temperature continueranno a salire, toccando i 31°C intorno alle 15:00. Il vento sarà leggero, con una direzione variabile tra Sud e Sud Ovest e una velocità intorno ai 9km/h.

Durante la sera, la copertura nuvolosa aumenterà leggermente e sono previste precipitazioni, inizialmente leggere ma in intensificazione. Le temperature si attesteranno intorno ai 25°C con un aumento dell’umidità.

In conclusione, per Venerdì 2 Agosto a Corsico si prevede una giornata all’insegna della stabilità con un aumento delle nuvole e delle precipitazioni nel corso della serata. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e prepararsi adeguatamente per affrontare eventuali piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +21.7° perc. +22.2° 1.03 mm 2.2 SSE max 4.5 Scirocco 86 % 1010 hPa 3 cielo sereno +21.2° perc. +21.8° prob. 57 % 5.7 ENE max 10.5 Grecale 93 % 1010 hPa 6 cielo sereno +22.5° perc. +23.1° prob. 52 % 3.2 ENE max 5.7 Grecale 87 % 1010 hPa 9 cielo sereno +27.9° perc. +29.4° prob. 2 % 4.1 SSE max 3.1 Scirocco 61 % 1009 hPa 12 cielo sereno +31.2° perc. +33° Assenti 8.3 S max 6.9 Ostro 50 % 1008 hPa 15 cielo sereno +31.7° perc. +33.6° prob. 3 % 8.9 SSO max 7.3 Libeccio 49 % 1006 hPa 18 cielo sereno +29.3° perc. +31.3° prob. 24 % 3.9 SSO max 6.9 Libeccio 59 % 1005 hPa 21 poche nuvole +24.3° perc. +24.6° prob. 55 % 8.7 N max 13.9 Tramontana 72 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 06:12 e tramonta alle ore 20:46

